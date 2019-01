Annuncio

Al probabile grido 'Io ti ho costruito, io ti distruggo', un operaio inglese ieri pomeriggio si è reso protagonista a Liverpool, in Gran Bretagna, di una incredibile vicenda: è salito su di un piccolo escavatore ed ha demolito l'ingresso e la hall di un Hotel nel giorno in cui veniva terminata l'opera di costruzione del complesso.

Il Travelodge Hotel della città celebre per aver dato luce ai Beatles era praticamente ultimato e pronto per l'inaugurazione.

Dagli operai ai carpentieri, dai muratori agli elettricisti tutti avevano terminato i propri compiti e si stava provvedendo alle ultime rifiniture prima di consegnare il cantiere ai committenti.

All'improvviso è arrivato un uomo, è salito sulla ruspa ed ha distrutto tutto

Come in un film dell'assurdo, proprio nell'ultimo giorno di lavoro, intorno alle 15, si è presentato un uomo visibilmente alterato che è salito su di una piccola ruspa da cantiere, come si vede dal video che sta facendo il giro del web, ha distrutto completamente tutto quello che si trovava davanti [VIDEO] a lui.

Alla guida del mezzo si è immediatamente diretto verso la bellissima vetrata sorretta da un telaio in alluminio appena montata distruggendola completamente. Poi, non contento, è letteralmente entrato nella hall dell'albergo, distruggendo e travolgendo tutto quello che si parava davanti all'escavatore, usato come se fosse un vero e proprio [VIDEO] ariete.

Abbiamo provato a fermarlo, ma rischiavano solo che travolgesse anche noi

L'opera di distruzione è proseguita per un lungo tempo, quasi 30 minuti, senza che gli operai presenti in cantiere riuscissero a fermare il collega alla guida del mini escavatore.

Alcuni di loro hanno dichiarato ai cronisti locali di aver provato in qualche modo a far arrestare la furia distruttiva dell'uomo, ma invano.

Pare che l'uomo stesse protestando per il mancato pagamento della sua prestazione d'opera all'interno del cantiere. Stupisce che abbia deciso una forma così violenta per un importo sicuramente importante ma non così elevato: la contestazione riguardava una fattura ancora insoluta per circa 600 Sterline.

Terminato il lavoro di demolizione l'operaio riusciva a dileguarsi prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Un suo collega è rimasto lievemente ferito, intossicato dai fumi di benzina. I primi rilievi hanno stabilito che i danni provocati causeranno solamente un lieve ritardo nei tempi dell'inaugurazione del nuovo complesso alberghiero.