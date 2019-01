Annuncio

Una morte improvvisa per la giovane Sonia, di soli quarantanove anni, che si è spenta nei giorni scorsi a causa di un problema cardiaco nel medesimo giorno in cui suo figlio se n'è andato via esattamente dodici anni prima. Il 27 gennaio del 2007, a soli otto mesi, era venuto a mancare Filippo, deceduto tra le sue braccia. La scomparsa del piccolo aveva provocato un immenso dolore alla donna, che stava cercando di riprendersi, seppur con tante difficoltà. Nella serata di domenica, però, secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, Sonia è spirata nel piccolo comune di Monselice, nella provincia di Padova. La quarantanovenne era una stimata infermiera in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale 'Madre Teresa'.

Stando alle fonti locali, pare che la donna prima di spegnersi abbia passato diversi giorni di agonia in ospedale.

Padova: Sonia si spegne nello stesso giorno del figlio, deceduto 12 anni prima

Un dramma improvviso che, secondo quanto riferisce il sito in questione, ha posto fine alle sofferenze della donna, accusate dopo la morte del suo bambino.

Ogni qualvolta si avvicinava la data di nascita o quella di morte di suo figlio, infatti, anche dopo tanti anni, Sonia viveva le giornate con grande tristezza.

La quarantanovenne aveva avuto problemi di salute lo scorso 20 gennaio, nel momento in cui aveva fatto rientro dal lavoro. Sonia si era messa a riposare, ma poco dopo aveva accusato un problema fisico. Durante la notte la situazione è peggiorata e a quel punto la donna è stata portata in ospedale, dove proprio i colleghi si sono presi cura di lei. Nonostante i tentativi da parte dello staff medico, però, per Sonia non c'è stato proprio nulla da fare e, dopo giorni di agonia, il suo cuore ha messo di battere per sempre.

Il decesso del bambino

Per quanto riguarda la morte del suo bambino, invece, è avvenuta come detto nel lontano 27 gennaio del 2007.

Proprio quel giorno la donna aveva dato il latte col biberon al suo bimbo, ma poco dopo il piccolo aveva cominciato a lamentarsi e ad avere delle convulsioni. I tentativi di salvarlo da parte della donna sono stati immediati, ma purtroppo il neonato non è riuscito a riprendersi. Nonostante l'allerta ai soccorsi, e l'arrivo tempestivo dei medici, il cuoricino del piccolo Filippo si è fermato. Un decesso per il quale la donna non è mai riuscita a darsi una spiegazione. Adesso, incredibilmente, Sonia lascia la vita terrena proprio nello stesso giorno del figlio.