E' una storia molto commovente quella di Laura Nuttall, una ragazza di 19 anni, originaria di Lancashire, nel Regno Unito, che ha scoperto di avere una malattia incurabile dopo essersi recata ad una normale visita oculistica. Secondo quanto riferisce la stampa britannica, in particolare il Daily Mail, che ha riportato la triste vicenda [VIDEO], la giovane da diverso tempo soffriva di fortissimi mal di testa. Da subito ha creduto che il suo male derivasse proprio dagli occhi, per cui ha deciso di sottoporsi ad un controllo di routine, con i dolori che non la smettevano di tormentarla.

Ma è stato proprio dall'oculista che la Nuttall ha scoperto di avere un cancro allo stadio terminale.

Individuate sei metastasi in tutto il corpo

La ragazza è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso.

Lo stesso oculista ha notato infatti uno strano gonfiore al nervo ottico, per cui ha voluto vederci chiaro. Dalle analisi dello specialista è purtroppo emerso che Laura aveva un glioblastoma, uno dei tumori cerebrali più aggressivi, soprattutto negli adulti. Alla giovane successivamente sono state individuate altre sei metastasi sparse in tutto il corpo. Da allora la giovane si sottopone a cure quotidiane, ma nonostante le abbiano dato pochi altri mesi di vita, la sua famiglia, insieme a lei, continua a lottare ogni giorno. E' una ragazza con tanti sogni Laura Nuttall, da poco infatti si è iscritta all'Università. Studiava molto prima di scoprire il terribile male [VIDEO]. La storia della giovane sta commuovendo tutto il Regno Unito, basti pensare che, come riferisce sempre il quotidiano britannico, a dicembre scorso è stata ospite dell'Everton Football Club.

Nell'occasione ha incontrato i giocatori della squadra e il portiere dell'Inghilterra, Jordan Pickford.

La famiglia non si arrende

Nonostante tutto, la famiglia Nuttall non si arrende, e pur se consapevole che la ragazza non stia bene, sta facendo quanto possibile per esaudire i suoi desideri e stargli vicino, magari cercando anche di non far pesare la situazione. La 'mission' dei familiari è quella di aumentare in tutta la popolazione il sostegno alla ricerca. E' importante infatti che a questa grave malattia si trovi presto una terapia medica adeguata. Della stessa malattia di Laura diverso tempo fa restò vittima l'ex ministro del governo laburista, Tessa Jowell. Anche gli amici della ragazza continuano a sostenerla incessantemente.