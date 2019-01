Annuncio

La vicenda è una di quelle che non capitano tutti i giorni, e per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Un ex maestro di sci sessantacinquenne, Vincenzo Bottiglieri, pensionato romano, probabilmente non sarebbe vivo se non fosse stato salvato dal suo orologio.

E' accaduto a Roma, dove il signor Bottiglieri era la vittima di un infarto imminente, ma che fortunatamente è stato scongiurato per merito dell'Apple Watch che gli era stato regalato dal figlio [VIDEO].

La corsa in ospedale e la scoperta dell'arteria ostruita al 98%

L'orologio in questione, in maniera infallibile, ha messo in allerta il signor Bottiglieri segnalando delle anomalie nel suo battito cardiaco, Bottiglieri a quel punto si è preoccupato ed è corso immediatamente all'ospedale San Camillo [VIDEO] dove i dottori, accertata la situazione, lo hanno ricoverato d'urgenza per un infarto in atto e l'ostruzione di un'arteria del 98%, riuscendo così a salvarlo.

Da ciò che l'ex maestro di sci ha riferito, pare che tutta questa vicenda sia cominciata nella giornata di domenica scorsa, quando avrebbe sentito vibrare al polso il suo orologio nel mentre che era nel giardino di casa a fare ordine, in quel momento il signor Bottiglieri ha deciso di mettersi a riposo pensando solamente di essersi stancato troppo, ma poco dopo ha cominciato ad avvertire dei dolori alle braccia. Questi dolori però non gli hanno dato più pensiero e così si è limitato a prendere un antiinfiammatorio con la convinzione di avere solo un po' di stanchezza fisica.

Durante la notte, mentre l'ex maestro di sci dormiva, il suo smartwatch ha rilevato le anomalie del suo battito cardiaco

Nella notte, invece, lo smartwatch ha ripreso a vibrare più forte di prima, segnalando delle anomalie riguardanti i battiti cardiaci [VIDEO] mentre Vincenzo dormiva: a quel punto lo stesso si è allertato e ha deciso di primo mattino di correre all'ospedale.

A quanto pare tutto questo è avvenuto giusto in tempo, infatti la sua arteria era pronta al tracollo in quanto era ostruita al 98%.

Vincenzo ha dichiarato a "Il Messaggero" che adesso non ha intenzione di utilizzare alcun altro orologio "tradizionale", in quanto lo smartwatch che gli ha regalato suo figlio gli ha salvato la vita. Il 65enne ha poi aggiunto che non avrebbe mai immaginato, prima di questo drammatico momento, che la tecnologia potesse arrivare a fare certe cose.

A quanto pare negli Stati Uniti ci sono stati, anche in un recente passato, numerosi casi simili, nei quali un orologio di ultima generazione ha di fatto salvato la vita di chi lo indossava.