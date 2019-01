Annuncio

Un uomo, ormai ex impiegato di una banca brasiliana, si è vestito da Spiderman l'ultimo giorno di lavoro nella sua filiale. Il dipendente, dimissionario, ha lasciato a casa la cravatta e la giacca per presntarsi invece con il costume dell'uomo ragno.

San Paolo, dipendente bancario mascherato da uomo ragno

L'uomo è arrivato in ufficio come ogni giorno e ha cominciato a lavorare normalmente, come dimostrano le immagini pubblicate sui social dai suoi ex colleghi lavoro e subito diventate virali.

"Ultimo giorno di lavoro e sta facendo impazzire il capo" si legge sotto la didascalia della foto. L'immagine ritrae l'uomo mascherato sdraiato sugli armadietti dell'ufficio in posa proprio per farsi fotografare.

I commenti si sono dimostrati ancora più divertenti: un utente ha scritto "Guarda caso quel giorno Peter Parker non è andato al lavoro", mentre un altro ha commentato l'evento in maniera più filosofica: "Vestiti per il lavoro che desideri e non per quello che hai". Subito dopo, il dipendente dimissionario ha cominciato a distribuire caramelle ai propri colleghi, il tutto mentre veniva ripreso con lo smartphone: in seguito il video è stato caricato su Youtube [VIDEO]. I clienti della banca, però, non hanno potuto assistere allo show dell'uomo travestito da Spiderman: l'ormai ex dipendente era un funzionario e lavorava nell'ufficio analisi dell'istituto, quindi lontano dagli occhi del pubblico. Tra i commenti al video su Youtube ce ne sono molti positivi ed esilaranti: "Maniaco assoluto, questo è il post più bello di sempre" ha scritto qualcuno, "Vestito come Spiderman perché l'ultimo giorno, o l'ultimo giorno perché vestito da Spiderman?" si chiede un altro, e infine "Se tutti i dipendenti della banca fossero così divertenti, non sarebbe così terribile per me andare in banca".

Potrebbe diventare una moda

Quanto messo in scena da questa persona, della quale purtroppo non si conoscono le generalità, potrebbe far scoppiare una nuova moda: vestirsi da supereroe l'ultimo giorno di lavoro e farsi beffe del capo. I messaggi di apprezzamento per l'ex dipendente sono stati davvero molti, tanto che un utente ha scritto addirittura: "Date una medaglia a quell'uomo". Con questa bravata difficilmente [VIDEO] potrà riottenere quel posto di lavoro però una cosa è sicura: ha acquisito molta notorietà sui social e non è detto che questa performance non sia l'inizio della sua carriera come youtuber o blogger.