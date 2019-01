Annuncio

E' un incidente spiacevole [VIDEO] sicuramente quello avvenuto in Inghilterra ad una bambina di Birmingham, di soli 14 mesi, che si è incastrata un dito in un noto prodotto Ikea, per la precisione una sedia pieghevole, molto in voga tra i clienti anche per il suo prezzo decisamente a portata di mano. L'incidente è accaduto negli scorsi giorni. Secondo quanto riportato dai media locali e nazionali britannici, pare che la piccola stesse giocando con le sue sorelle, quando all'improvviso sua madre ha sentito le urla della bambina.

Non appena ha preso visione di quanto successo, la donna ha quindi portato immediatamente in ospedale sua figlia, che è stata sottoposta ad una operazione. La madre ha postato le foto dell'infortunio occorso alla figlia su Facebook, e ha raccontato anche ai sanitari che la bimba stava scendendo dalla sedia, quando questa all'improvviso si è chiusa, e le dita le sono rimaste schiacciate nel metallo.

La bimba rischia di perdere il dito

La madre ha riferito che il dito della bambina penzolava, e che si vedeva addirittura l'osso sottostante. Attualmente il dito della piccola è fasciato, ma ancora non si sa se riuscirà poi a riprendere completamente l'uso dello stesso. Per questo bisognerà aspettare una settimana. I familiari della piccola si augurano che la parte colpita non vada in necrosi, perché a quel punto l'unica soluzione sarebbe quella di amputare l'arto. La donna, raccontando sia ai media che sui social quanto accaduto a sua figlia, ha voluto informare anche gli altri genitori di stare attenti se si utilizzano tali prodotti, perché non vuole appunto che un altro bimbo resti vittima di incidenti del genere [VIDEO]. L'azienda svedese ha quindi immediatamente preso visione dell'accaduto, e assicura che ha già avviato un'apposita indagine per testare la sicurezza del prodotto.

Ikea: 'Sicurezza dei prodotti è nostra priorità'

Ikea è molto famosa nel mondo sia per la qualità dei suoi prodotti, ma anche e soprattutto per i prezzi a cui questi vengono venduti. In una decina di anni ormai spopola in tutta Europa, e centinaia di clienti si recano ogni giorno nei suoi store per comperare arredi per le abitazioni e non solo. La direzione ha fatto sapere che la sicurezza dei prodotti, e quindi dei clienti, è fondamentale, e per questo la stessa azienda vuole capirci di più su quanto avvenuto. Sicuramente nei prossimi giorni si potranno sapere ulteriori particolari sull'accaduto.