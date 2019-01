Annuncio

Sono ormai passati dieci giorni da quel 13 gennaio scorso, quando il piccolo Julen, di soli 2 anni, cadde in un pozzo profondo 107 metri e largo 25 centimetri, nei pressi di Totalàn, non lontano da Malaga. I soccorritori stanno facendo di tutto per estrarlo da quella trappola e riconsegnarlo ai suoi genitori, che sono ovviamente disperati e seguiti costantemente da una equipe di psicologi. Il dramma sta facendo parlare tutto il mondo, e l'intera penisola iberica. Tutti sperano che il piccolo possa essere sopravvissuto alla caduta.

Secondo i soccorritori il bambino si troverebbe poco oltre la metà del pozzo. Negli scorsi giorni si è cominciato a scavare un tunnel parallelo [VIDEO] al pozzo, profondo una sessantina di metri, questo in modo da raggiungere il bambino attraverso una galleria orizzontale, che sarà scavata a mano dai minatori.

Operazioni molto delicate

Quella che stanno svolgendo i soccorsi è un'operazione davvero molto delicata, e forse una delle più grandi che si siano mai messe in atto per poter cercare di salvare una vita. Il tutto viene reso difficile anche dal terreno, che è piano di roccia. Nella notte appena trascorsa, si è finito di limare le pareti della galleria, dove si sono inserite le gabbie in cui i minatori si caleranno, provando a raggiungere il punto in cui si trova Julen. Ieri i tubi che costituiscono la gabbia (che funge come una specie di vano ascensore) sono stati tolti, poiché si è riscontrato un problema con le loro dimensioni: erano infatti molto più grandi del diametro scavato, quindi si è proceduto ad allargare il tunnel parallelo. Superato questo problema, l'operazione entra adesso nella fase finale, e forse più delicata.

E' enorme il dispiegamento di forze messe in campo dal governo spagnolo e dalla giunta dell'Andalusia. Il piccolo, secondo quanto riferiscono le fonti, potrebbe essere raggiunto tra la giornata di oggi e quella di domani. Si lavorerà anche di notte ovviamente, come ormai da dieci giorni a questa parte.

La famiglia ha già perso un altro bambino

Come ricordavamo nelle scorse ore sulle nostre pagine on-line [VIDEO], la famiglia del piccolo Julen è stata colpita nel 2017 da un altro dramma, in quanto un figlio dei genitori è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Il piccolo si trovava in spiaggia con loro, almeno così riferiscono le fonti di informazione. Domenica 13 gennaio Julen stava trascorrendo una giornata fuori porta con i genitori, quando all'improvviso è scomparso. Da lì è cominciato il dramma. Nelle prossime ore si saprà l'epilogo di questa triste vicenda.