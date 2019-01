Advertisement

A far ballare per l’inizio del nuovo anno non sono bastate le feste e i fuochi d’artificio. In Campania, infatti, ha tremato anche la terra [VIDEO]. Una scossa di magnitudo 2,7 della scala Mercalli è stata registrata intorno alle ore 22,15 di ieri, sabato 5 gennaio, dalla sala sismica di Roma dell'I.N.G.V., l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro del Terremoto è stato individuato ad un chilometro a nord-ovest del comune di Forchia (coordinate geografiche: latitudine 41.04, longitudine 14.53), piccolo centro abitato della provincia di Benevento.

Al momento, fortunatamente, non sono stati registrati danni a cose o persone. Numerosi i cittadini di diverse province campane che hanno avvertito chiaramente il movimento tellurico.

Il sisma

Il terremoto è stato percepito in maniera particolare nei comuni limitrofi all'epicentro, soprattutto nella provincia di Caserta e nei comuni della Città metropolitana di Napoli. Secondo le fonti ufficiali dei sismologi dell'I.N.G.V., la scossa sismica, di tipo sussultorio, si è propagata ad una profondita di circa sei chilometri dal suolo. Numerosissime le segnalazioni e chiamate al corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolar modo nelle zone della Valle di Suessola e dell’Agro Aversano (provincia di Caserta), ma anche nei comuni dell'hinterland dell'agro vesuviano-nolano (Nola, Marigliano, Pomigliano, Brusciano, Cicciano, Palma Campania, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia).

Le testimonianze sui social

La notizia della scossa sismica si è subito diffusa anche attraverso i social network come 'Facebook'.

Un utente del web ha postato un commento condividento la propria testimonianza: 'Il terremoto è durato pochissimi secondi. Ho sentito un boato pazzesco, come se fosse esploso qualcosa. Ho sentito muoversi sia il letto che le finestre. Avevo il pc sulle gambe e stava per cadere'. Si è trattato, dunque, di una scossa di lieve intensità, avvertita in maniera chiarissima a causa della scarsa profondità dell'ipocentro (appena un chilometro). Nel beneventano parecchie persone per lo spavento si sono riversate in strada: il comune di Sant'Agata de' Goti [VIDEO]è stato uno tra quelli in cui la scossa si è maggiormente avvertita. Il terremoto avrebbe causato anche un improvviso black-out al McDonald’s del centro commerciale 'Leroy Marlin' di Torre Annunziata (Città Metropolitana di Napoli).