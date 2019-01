Annuncio

Un ragazzino di soli 14 anni, Luigi Martignago, è deceduto nella serata di lunedì molto probabilmente per le complicanze legate ad una forte influenza degenerata nel giro di pochi giorni. I genitori, quando si sono accorti che le condizioni del figlio stavano drammaticamente peggiorando, hanno prontamente chiesto l'intervento di un'ambulanza, ma nonostante ciò non c'è stato nulla da fare [VIDEO]: il ragazzo, infatti, è morto all'ospedale di Treviso poco dopo le 19.

Nel frattempo per venerdì è stata disposta l'autopsia per appurare con maggior certezza le cause della morte del giovane atleta.

Il dramma del piccolo Luigi di Trevignano

Stando a quanto riportato da Treviso Today, Luigi Martignago era un giovane sano, allegro, impegnato nella scuola e nello sport: infatti giocava come portiere nelle giovanili del Ponzano calcio.

Pare che il ragazzo non soffrisse di particolari problemi di salute, potendo contare anche su una corporatura robusta. Il quattordicenne lascia i genitori e la sorella minore che frequenta la quinta elementare.

Circa una settimana fa, il giovane aveva iniziato ad accusare un forte malessere, presentando i classici sintomi dell'influenza: mal di testa, febbre alta e dolori articolari. I genitori, preoccupati, avevano deciso di portarlo al pronto soccorso [VIDEO] dell'ospedale di Montebelluna dove, dopo essere stato opportunamente visitato e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, i medici gli avevano diagnosticato un classico virus influenzale, prescrivendo antipiretici e un periodo di riposo.

Il ragazzo, però, nei giorni seguenti aveva continuato a star male, e così nel tardo pomeriggio di lunedì la madre e il padre avevano deciso di chiedere l'intervento di un'ambulanza, preoccupati e provati di fronte all'improvviso peggioramento delle condizioni del figlio, il quale aveva iniziato ad accusare difficoltà respiratorie e perdita di conoscenza.

Da qui era partita una disperata corsa in ospedale dove, però, per il giovane calciatore non c'era stato più nulla da fare: i medici, infatti, intorno alle 19 ne avevano constatato il decesso.

Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte improvvisa

Luigi - morto presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso - avrebbe perso la vita per un infarto che non gli avrebbe lasciato alcuna via di scampo. Al momento, infatti, l'ipotesi più accreditata è che il ragazzo sia stato stroncato da una miocardite di origine virale che sarebbe degenerata proprio in seguito all'influenza.

Ad ogni modo, per fugare qualsiasi dubbio e fare chiarezza sulla tragica fine del giovane [VIDEO] calciatore, per venerdì è stato fissato l'esame autoptico. Intanto tutta la comunità di Musano di Trevignano si è stretta intorno alla famiglia di Luigi, ai suoi compagni di scuola e alla squadra di calcio del Ponzano.