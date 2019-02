Annuncio

Annuncio

Nel corso della nuova puntata di 'Fuori dal coro', il programma condotto da Mario Giordano, si è dedicato uno spazio TV al signor Dino Lambrugo, il quale è giunto alla scioccante decisione di togliersi la vita, vedendosi costretto a subire uno sfratto, nella regione Lombardia. L'ennesima vittima della crisi economica, che da diversi anni mette in ginocchio l'Italia, aveva 72 anni, e aveva alle spalle un passato di artigiano appassionato.

Dino si suicida a 72 anni, i giornali non ne parlano abbastanza per Mario Giordano

La nuova puntata di Fuori dal coro ha visto il giornalista Mario Giordano focalizzare l'attenzione sul caso di cronaca che vede protagonista un ormai ex artigiano, Dino Lambrugo, un pensionato di 72 anni morto nella mattinata di giovedì, mentre era ricoverato all'ospedale di Niguarda (Milano), dopo essere stato in agonia per 24 ore.

Secondo quanto è stato dichiarato da Mario Giordano in diretta, il signor Dino è morto per non aver retto il peso del senso di responsabilità che lo attanagliava, per aver cumulato un debito dai 15.000 ai 20.000 euro, non riuscendo a pagare l'affitto della sua casa di 600 euro al mese.

Advertisement

Nella sua casa di Paina di Giussano (Monza), mentre l'ufficiale giudiziario e il fabbro stavano eseguendo la procedura di sfratto, con la scusa di dover spostare la sua auto il signor Dino è sceso in garage, dove ha deciso di impiccarsi servendosi di un lungo straccio.

Mario Giordano, rimasto letteralmente sgomento per il tragico suicidio del signor Dino, è insorto a Fuori dal coro contestando che i giornali non ne parlino abbastanza.

''Aveva 72 anni, ha fatto l'artigiano tutta la vita, un onesto artigiano, ha lavorato. Viveva in casa, con il fratello disabile. E si è suicidato perché non ce la faceva a pagare un affitto di 600 euro al mese. Un uomo che ha lavorato tutta la vita, non ce la fa a pagare un affitto di 600 euro al mese, accumula un debito di 15.000 euro, e per la vergogna si toglie la vita.

Advertisement

Io ecco vorrei che si parlasse un po' meno di Twitter, o vorrei che si parlasse un po' più di fatti concreti, perché Dino è stato un giorno in agonia, nessuno è andato a trovarlo e oggi nessuno ha parlato di Dino, nessun politico… un uomo che non ce la fa a pagare 600 euro al mese, nella ricca, progredita e civile Lombardia'', queste ultime dichiarazioni rilasciate da Mario Giordano a Fuori del coro posso essere ascoltate in un video pubblicato sulla pagina Facebook del programma.