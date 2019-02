Annuncio

Annuncio

Una nuova idea arriva direttamente da Bolzano e fa parte della campagna nominata #staysmart. Dei cuscinetti di colore fucsia sono stati apposti attorno a dei pali della luce e a quelli dei cartelli stradali in modo tale da salvaguardare chi cammina per strada con il capo chino per guardare lo Smartphone. La campagna in questione vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione verso l'uso corretto dello smartphone.

La campagna partita da pochi giorni

La Provincia di Bolzano ha lanciato questa iniziata molto interessante e che ha già raccolto le reazioni entusiaste di molti cittadini del posto. In molti stanno condividendo sui social le foto dei pali con i 'paratesta', che hanno riscosso molto successo.

Annuncio

Sul paratesta è rappresentato in nero un omino che cammina mentre guarda lo smartphone e viene inoltre riportato un sito web, nel quale sono indicati dei consigli sul corretto utilizzo del cellulare.

All'interno del sito online di Staysmart, ci sono alcuni consigli per utilizzare al meglio il cellulare. Oramai lo smartphone fa parte della quotidianità di quasi tutte le persone. Con i vari social network e diversi metodi di comunicazione, sono sempre di più gli iperconnessi. Se da un lato questo strumento tecnologico può essere di grande aiuto e facilitare l'interazione tra le persone in qualsiasi parte del mondo, dall'altro lato della medaglia ci sono dei potenziali rischi.

La campagna Staysmart e i consigli sul corretto utilizzo dello smartphone

L'uso smodato del cellulare espone in maniera notevole il corpo alle radiazioni elettromagnetiche.

Annuncio

I migliori video del giorno

La campagna Staysmart ha come obbiettivo quello di sensibilizzare tutti i cittadini ad un uso corretto di questo mezzo di comunicazione. Sul sito online di Staysmart sono stati riportati cinque suggerimenti molto utili sull'argomento.

Il primo consiglio è quello di navigare con il Wi-Fi perchè le sue antenne emettono onde elettromagnetiche nettamente inferiori a quelle di una normale rete cellulare. Come seconda cosa è indicato spegnere i cellulari quando non si usano come ad esempio di notte e chiamare quando il segnale è buono in modo tale da ridurre l'esposizione alle onde elettromagnetiche.

Il terzo punto si basa sulla guida, in cui lo smartphone non deve essere utilizzato in alcun modo.

Annuncio

Per questo motivo è consigliato riporlo dove i guidatori non possono arrivare mentre sono in macchina. La quarta esortazione invita a staccare i cellulari quando si è a tavola o si ha una conversazione, in modo tale da non diventare dipendenti dallo smartphone. Infine è opportuno attivare la geolocalizzazione perchè lo smartphone in certe occasione può essere fondamentale per salvarsi la vita.