Quello che doveva essere un San Valentino all'insegna dell'amore si è trasformato in un vero e proprio dramma che sarebbe potuto culminare con un omicidio se non fosse stato per il tempestivo intervento dei soccorsi. L'episodio si è verificato in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Qualiano.

San Valentino di sangue a Napoli: tentato accoltellamento nei confronti del rivale in amore

Stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Qualiano, nella serata di mercoledì, 13 febbraio, c'è stata una colluttazione tra due ragazzi, conclusa con il ferimento di uno dei due per motivi di gelosia. I due ragazzi si sarebbero innamorati della stessa ragazza e, per questo motivo, si sarebbero affrontati fino ad arrivare purtroppo a questo gesto estremo ed inaspettato.

Dalle dure parole, infatti, si è passati ben presto ai fatti: uno dei due ragazzi ha estratto probabilmente un taglierino dalla sua tasca e ha colpito il suo rivale con un fendente all'addome.

Colui che ha colpito il rivale, 24enne secondo Teleclubitalia e 25enne secondo Ilmeridianonews, è originario di Villaricca e non sono state rese note le sue generalità. Ha compiuto il folle gesto nel bel mezzo della strada e, secondo quanto riferiscono i media locali, è stato denunciato a piede libero da parte delle forze dell'ordine di Qualiano, coordinati dalla Compagnia di Giugliano, oltre ad essere accusato di lesioni personali e porto abusivo di oggetti pericolosi in un luogo pubblico.

Napoli, la ferita riportata dalla vittima è ritenuta guaribile nel giro di due settimane

A quel punto la vittima, un ragazzo di venticinque anni, è stata subito soccorso e trasportato presso l'ospedale 'San Giuliano' del noto comune di Giugliano in Campania.

La ferita riportata dal ragazzo, lunga un centimetro e mezzo e profonda tre, è stata ritenuta guaribile nel giro di quindici giorni dai medici del nosocomio. Al momento il ragazzo, vittima dell'aggressione, è ancora ricoverato nella struttura ospedaliera ed è tenuto sotto osservazione dai dottori e ci si augura che ben presto verrà dimesso. Si è conclusa con una grande paura per il giovane ragazzo. Intanto adesso si attenderanno le ripercussioni penali, doverose, nei confronti di colui che ha compiuto il folle gesto. Non ci resta, a questo punto, che attendere nuovi aggiornamenti su questa notizia di cronaca.