Una terribile tragedia si è verifica in India, precisamente nello stato del Maharashtra, nella città di Khopoli. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale indiana, un uomo di 27 anni ha ucciso e poi ha tentato di scuoiare sua figlia di soli 4 anni. Il movente dell'insano gesto dell'uomo risiederebbe in un rifiuto che la donna gli avrebbe dato in pubblico. Probabilmente, per il soggetto in questione, questo ha rappresentato un grave affronto, tanto da voler studiare in qualche modo una vendetta. La ricostruzione, operata dagli inquirenti, è drammatica. L'assassino è stato arrestato e adesso rischia l'ergastolo.

Avrebbe anche tentato di abusare della bimba

Dopo il rifiuto da parte della donna, il giovane ha, quindi, rapito la piccola.

A questo punto, secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, il soggetto avrebbe anche tentato di abusare della piccola, prima di ucciderla. In preda alla furia ha, poi, cercato di scuoiare il suo corpicino, per renderlo irriconoscibile, lasciando la bambina, ormai esanime, a circa 300 metri dall'abitazione. Il macabro ritrovamento è stato fatto dalla madre che, insieme ad una sua amica, cercava disperatamente la bambina. Per la donna si è trattato di un vero e proprio choc. Sul luogo del fatto di cronaca sono immediatamente intervenuti i soccorsi e ovviamente la Polizia, che ha proceduto ai rilievi del caso. Le indagini sull'accaduto sono cominciate subito. Il quotidiano Times of India, che ha riportato la vicenda, citando fonti locali, informa che la madre, con problemi di udito, aveva già avvertito l'uomo di non entrare in casa sua, altrimenti avrebbe avvisato suo marito.

Trovata anche l'arma del delitto

Gli investigatori sono anche riusciti a trovare l'arma con la quale l'assassino ha compiuto l'azione criminosa. Si tratta, in particolare, di un coltello, sul quale sono state trovate macchie di sangue. Inoltre, pare che tra l'imputato e il padre del bambino ci fosse un rapporto di amicizia, in quanto entrambi sono originari dello stato dell'Uttar-Pradesh. Una vicenda che ha letteralmente scosso l'intero Paese e provocato ovviamente forte indignazione. L'episodio ricorda anche alcuni fatti simili che si sono verificati ultimamente nel nostro Paese. Basti pensare, ad esempio, a quanto successo qualche giorno fa nel varesotto, precisamente a Marchirolo, dove un uomo ha accoltellato la moglie, ferendo anche il figlio di 13 anni, che cercava di difendere sua mamma.