Il delitto McLaren commesso nel 2017 sconvolse l'opinione pubblica britannica. Il caso è stato inserito in un documentario intitolato "Murder in Slow Motion", dedicato al tema dello stalking. Negli ultimi tempi, infatti, sono molti i documentari e le serie tv che trattano sempre di più questo delicato argomento, come la nuova serie televisiva "You"di Netflix che racconta una storia molto simile, volta a ricordare quanto sia importante accorgersi di determinati 'segnali' prima e dopo la fine di una relazione.

Il fatto in questione accadde nella città di Catham nel Kent, a sud est di Londra, dove una ragazza di 23 anni, Molly McLaren, venne uccisa in un parcheggio con 75 coltellate. Poco dopo aver salutato i suoi amici ed aver detto loro che si sarebbe sempre "guardata le spalle", purtroppo la giovane fu brutalmente assalita dal suo ex fidanzato, Joshua Stimpson di 26 anni, con il quale aveva chiuso ogni tipo di rapporto circa due settimane prima.

I dettagli della vicenda

Molly McLaren aveva conosciuto Joshua Stimpson nel 2016, in una nota piattaforma di incontri on line e aveva sentito subito una forte attrazione per quel giovane che la riempiva di premure ed era gentile. Inoltre, come lei aveva sofferto d'ansia e depressione e questo ha permesso ai due giovani di sentirsi affini.

La loro storia, inizialmente molto tranquilla, si è poi distrutta con il tempo, poiché il ragazzo è diventato sempre più possessivo nei confronti di Molly ed ha iniziato a controllarla incessantemente. Fino a quando la ragazza, esausta di un rapporto che ormai la stava soffocando, ha deciso di interrompere ogni relazione.

Lui però non ha mai accettato la decisione della fidanzata ed ha iniziato a perseguitare la giovane, braccandola e offendendola ovunque si trovasse.

Prima della sua aggressione Molly aveva infatti raccontato agli amici che si sentiva perseguitata, ma che sarebbe stata attenta. Soltanto poco dopo averli salutati, però, è stata ferocemente assalita da Joshua e massacrata con 75 coltellate.

Il colpevole venne subito arrestato, incastrato dalle telecamere

Secondo quanto venne poi reso noto dalla stampa locale, mentre acquistava il coltello Joshua Stimpson era stato ripreso dalle telecamere del negozio. Inoltre, un testimone dichiarò di aver visto il giovane mentre si allontanava dal corpo senza vita della ragazza, sporco di sangue e con il coltello in mano. Joshua che poi avrebbe confessato il delitto, venne arrestato poco dopo. Alle forze dell'ordine dichiarò che Molly doveva essere soltanto sua e di nessun altro.