È una storia davvero particolare quella che vede coinvolto Tim Shieff, un giovane inglese noto per essere una star vegana del web e non solo. Infatti è anche un free runner e nel 2009 ha vinto il Campionato Mondiale Freerun Barclaycard, e ha partecipato al programma televisivo Ultimate Parkour Challenge, in onda su MTV. Inoltre ha ricoperto il ruolo di un "mangiamorte" in "Harry Potter e i doni della morte".

Shieff fin dal 2012 è vegano, e circa tre anni fa ha fondato un'azienda di abbigliamento, la ETHCS, basata proprio sui principi legati al suo stile di vita. Di recente, però, il trentenne britannico si è "tradito" in seguito ad un video che lui stesso ha pubblicato su YouTube, nel quale ha rivelato che, mentre stava seguendo serenamente la sua dieta, si è recato in una fattoria.

Fin qui nulla di male se non che, preoccupato per il suo stato di salute, ha ammesso di aver preso e mangiato delle uova di gallina e di aver consumato qualche giorno dopo anche del salmone selvatico. La star del web è stata immediatamente presa di mira dalla sua nutrita schiera di fan e, al contempo, i vertici della sua società gli hanno "consigliato" di licenziarsi.

Shieff si sarebbe licenziato dall'azienda da lui fondata

Tim Shieff - come riporta Metro - dopo un confronto con i dirigenti dell'azienda da lui creata, avrebbe preferito rassegnare le dimissioni. Infatti il trentenne avrebbe compreso di aver disatteso le aspettative dei suoi numerosi fan, ma al contempo pare che abbia dichiarato di essere pronto a riprendere il suo abituale stile di vita.

Nonostante ciò, i follower non sembrano disposti a perdonare il suo "tradimento", chiedendo che la sua immagine non venga più accostata al mondo vegano.

Del resto, il free runner era diventato famoso proprio per la sua scelta di supportare diversi metodi e abitudini non convenzionali che, a suo dire, sarebbero in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. Ad esempio, in uno dei tanti video pubblicati sul web, l'imprenditore inglese sostiene che il digiuno, accompagnato solo dal ricorso all'acqua, rappresenti una scelta in grado di alleviare l'organismo dall'attività di digestione del cibo. Infatti stava seguendo proprio questa pratica quando, tutto ad un tratto, ha deciso di consumare uova e salmone, un pasto per lui inusuale che ha pagato a caro prezzo.

I principi vegani sono rigidi

Il veganismo segue dei principi piuttosto rigidi. Infatti chi decide di seguire questo stile di vita adotta un regime alimentare basato solo sul consumo di vegetali. Spesso si tende a confondere tra vegetariani e vegani: in realtà, nel primo caso è possibile includere nella propria dieta alcuni cibi di origine animale, mentre nel secondo questi vengono del tutto esclusi.

Proprio per questo motivo, dopo aver svelato di aver mangiato uova e salmone, trasgredendo ai principi basilari del veganismo, pare che Tim Shieff si sia detto d'accordo con il "consiglio" datogli dalla sua azienda, giacché il suo comportamento è andato contro i valori fondanti dell'impresa e, soprattutto, contro tutto ciò in cui crede l'intera comunità vegana.