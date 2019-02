Annuncio

Il maltempo, diffuso in queste ore in tutta la Penisola, sta causando numerosi disagi e incidenti. Poche ore fa, nel porto di Ischia, un traghetto non è riuscito a portare a termine la manovra di ormeggio, e cosi ha colpito una nave vicina. Paura per i passeggeri a bordo, che però non hanno riportato nessuna conseguenza. L'incidente, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è stato causato proprio dal fortissimo vento di tramontana che da ieri sera soffia sul Golfo di Napoli. Le onde hanno spinto il natante contro l'altra nave ormeggiata nel porto. Al momento, e fino a quando la situazione non migliorerà, tutti i collegamenti da e per Napoli, sono sospesi. Risultano isolate Capri, Procida e la stessa Ischia.

I fatti

Secondo quanto riportato da Repubblica, il traghetto Don Peppino, della compagnia di navigazione Gestour, ha pericolosamente urtato un altro natante della compagnia Medmar, la Benito Buono. Le due navi hanno riportato danni alle rispettive sovrastrutture, poi la Don Peppino è tornata al porto di partenza, Pozzuoli. La Guardia Costiera dell'isola, si è immediatamente attivata, e ha seguito tutta la situazione, al comando del tenente di vascello Andrea Meloni. I collegamenti con le isole del Golfo di Napoli, come detto, sono difficili, e questa situazione va avanti sin da questa mattina. Purtroppo il meteo non promette nulla di buono, il maltempo e il forte vento dovrebbero durare almeno fino a tutta la giornata di domani.

Tantissimi ovviamente i disagi che tale situazione sta provocando, come ad esempio sull'isola di Procida, dove i medici della locale guardia medica non possono garantire la turnazione, e per questo gli ambulatori resteranno chiusi dalle 10 alle 22 di oggi, sabato 23 febbraio.

Pontile dei pescatori danneggiato

Il simboli di Ischia, il pontile dei pescatori, ha subito numerosi danni a causa proprio della fortissima mareggiata. Un grosso albero di pino è crollato sulla Borbonica, sempre a Ischia, sollevando tutto il marciapiede. Una tragedia davvero sfiorata. Per adesso non si ha un conto ufficiale dei danni, questi si faranno quando la furia del mare si placherà del tutto. E questa mattina, a Bari, è avvenuto un altro episodio simile: il mercantile turco Efe Murat si è adagiato sui frangiflutti davanti alla spiaggia di Pane e Pomodoro.

Il natante aveva 15 persone a bordo, e c'è stato un ferito, che è stato trasportato in ospedale. Anche in Puglia si contano numerosi disagi a causa di queste avverse condizioni meteorologiche.