Dopo un breve assaggio di primavera, l'inverno è tornato. Più forte di prima. Da stamattina, una forte perturbazione sta flagellando il centro sud: forte vento, gelo e neve stanno creando non pochi danni e disagi. Nel frusinate un muro è caduto uccidendo 2 persone, mentre a Guidonia un uomo è deceduto dopo che un albero ha colpito la sua auto. A Bari, invece, un mercantile battente bandiera turca si è incagliato.

Tre morti nel Lazio

Tra le regioni più colpite dalla forte ondata di maltempo c'è sicuramente il Lazio.

Ad Alvito, in provincia di Frosinone, in via Colle Mattarino questa mattina poco dopo le 10 il forte vento ha provocato il crollo di un muro alto circa 2 metri. Le macerie hanno investito 4 anziani: due di loro, Guido Albassi e Carlo Diana, rispettivamente di 71 e 73 anni, sono morti sul colpo, mentre un 77enne è stato trasportato in codice rosso a Roma, in eliambulanza.

Un settantenne, invece, ha riportato solamente qualche escoriazione.

A Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, invece, un automobilista di 45 anni, mentre percorreva con la sua Fiat Panda la via Maremmana Inferiore 349, all'altezza dello stabilimento Agrumetta, è stato investito dal pesante tronco di un albero ad alto fusto. Per l'uomo, originario di Palombara Sabina, non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto, poco dopo l'arrivo dei soccorsi.

#23febbraio: crolla un muro ad #Alvito, nel frusinate,

due persone decedute e una ferita (nella foto). A #GuidoniaMontecelio (RM), un albero cade su un’auto, deceduto l'occupante pic.twitter.com/OPuZQshUtt — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 febbraio 2019

Le forte raffiche di vento stanno creando disagi anche a Roma.

Un albero è caduto su un taxi a piazza Mastai, all'altezza di viale Trastevere. Fortunatamente, l'autista è rimasto illeso. Il grosso ramo, però, ha danneggiato i cavi elettrici del tram della Linea 8 (che circoleranno solo limitatamente a largo Bernardino da Feltre in direzione piazza Venezia).

Il maltempo ha creato problemi anche alle linee tramviarie 19 e 3 e alla linea ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo, soprattutto nella tratta urbana Flaminio-Montebello. Sulla linea Roma – Napoli, invece, dalle 13:00 il traffico ferroviario via Formia risulta rallentato (con ritardi fino a 120 minuti) per problemi tecnici alla linea elettrica fra Torricola e Pomezia e fra Cancello e Villa Literno.

A causa delle forti raffiche di vento, l'amministrazione comunale, ha deciso di chiudere temporaneamente il Parco archeologico del Colosseo.

La situazione in Campania e in Puglia

Le condizioni meteo avverse stanno mettendo a dura prova anche la Campania, dove le temperature si sono abbassate di diversi gradi ed è arrivata addirittura la neve. A Capri (dove in alcune zone manca anche la corrente elettrica) sono stati sospesi i collegamenti con la terraferma; nel porto di Ischia, questa mattina, invece, il forte vento ha provocato un incidente senza feriti, tra la motonave 'Don Peppino', di proprietà della Gestur, e la motonave 'Benito Buono' della Compagnia 'Medmar'.

Due feriti non gravi, invece, si sono registrati a San Sebastiano al Vesuvio (in provincia di Napoli) dove un albero ha colpito un'automobile con a bordo una giovane mamma e suo figlio.

Lungo il litorale sud di Bari, all'altezza della spiaggia "Pane e pomodoro", infine, il mercantile turco Efe Murat, con a bordo 15 persone, si è arenato a causa della forte mareggiata. Sul posto sono stati inviati due rimorchiatori, ma le operazioni di soccorso sono state sospese a causa del maltempo.