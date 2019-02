Annuncio

È venuta a mancare improvvisamente all'affetto dei suoi cari, provocando un grandissimo dolore per le strade della città di Napoli, in particolare del piccolo e noto quartiere di Pianura. La vittima è la giovane Vincenza Ferrara, una ragazza di appena ventiquattro anni, scomparsa prematuramente a causa di un infarto che non le ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia infatti, la ragazza, conosciuta da tutti come Enza, era affetta dalla patologia del diabete e nelle scorse ore è volata in cielo per un arresto cardiocircolatorio improvviso. Una morte che ha gettato nello sconforto il suo papà, i suoi amici e tutti coloro che la conoscevano.

La giovane Enza stroncata da un infarto: lutto in provincia di Napoli

Dopo il tragico decesso, si sono celebrati i funerali della giovane Vincenza nella giornata di martedì 12 febbraio presso la Chiesa di San Giorgio Martire, a Napoli. Per l'occasione sono accorse decine e decine di persone che hanno voluto riservarle un ultimo saluto. La ragazza lavorava da tempo all'interno di un call center ed è ricordata da tutti come una giovane molto allegra, gentile con tutti e col sorriso stampato sempre in faccia. Non sono bastate tutte queste caratteristiche però, per salvarla dall'infarto fulminante che se l'è portata via. Comunque, se il diabete di cui soffriva abbia inciso sulla sua morte questo non è ancora stato chiarito.

Episodio analogo nella provincia di Salerno

Nelle ore successive alla sua dipartita, la notizia si è diffusa velocemente anche sui social network, dove in tantissimi hanno lasciato un messaggio di cordoglio e vicinanza nei suoi confronti e della sua famiglia. Un utente di Facebook, infatti, ha scritto che adesso la giovane Enza si trova tra le braccia della sua mamma, - probabilmente deceduta ancor prima di lei, ndr -, e che adesso insieme pregheranno per il suo papà e per la sua nonna. 'Che riposi in pace', ha concluso. Quella di Vincenza Ferrara, purtroppo, è soltanto l'ultima vicenda in cui a perdere la vita è una giovane persona a causa di un infarto. Nei giorni scorsi, infatti, nella provincia di Salerno, si è spento il giovane Mario Di Napoli, strappato all'affetto dei suoi cari mentre si trovava all'interno della sua abitazione assieme ai suoi genitori.

Nel momento in cui è stata lanciata l'allarme purtroppo era già troppo tardi.