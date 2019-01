Annuncio

Un episodio tanto grave [VIDEO]quanto curioso si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel centro storico della città partenopea dove una donna, Anna Arenella, titolare di alcuni ristorante, è stata aggredita da un parcheggiatore abusivo nel momento in cui stava cercando di fare rientro all'interno del suo box assieme a suo figlio e alla ragazza di quest'ultimo. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, la donna ha dovuto vivere venti minuti di vero e proprio terrore.

La donna è stata aggredita da O. R., un quarantaquattrenne originario del Marocco, in quanto le aveva fatto una richiesta di cinque euro per poter rientrare addirittura nel garage che era di sua proprietà.

Siccome non si è trattato del primo caso, di fronte all'ennesimo rifiuto, l'uomo ha deciso di passare alle maniere forti con le minacce e una vera e propria aggressione fisica.

Napoli: stava rientrando nel suo garage, il parcheggiatore abusivo la minaccia e le impedisce l'ingresso

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, infatti, la donna ha raccontato di essere stata spinta e minacciata, tanto da essere costretta a chiudersi all'interno del garage per evitare le violenze da parte del parcheggiatore abusivo. Anna urlava e cercare una mano ma purtroppo non c'era nessuno sul posto. Fortunatamente però è riuscita ad allertare le forze dell'ordine che sono giunte sul posto fermando il quarantaquattrenne. Come riferito dalla donna, l'uomo è come se avesse preso di mira la donna, tant'è che in diverse occasioni le avrebbe chiesto dieci euro al giorno in cambio della sua tranquillità.

Richieste alle quali la signora non ha mai voluto cedere.

Ha continuato il suo racconto spiegando che altre volte l'aveva addirittura minacciata con delle bottiglie di vetro rotte e chiedendo a gran voce l'intervento da parte delle istituzioni, perché se è vero che l'uomo è stato arresto, è altrettanto vero che i suoi compari sono ancora a piede libero e adesso la paura è quella delle ritorsioni. A seguito del grave episodio accaduto [VIDEO], anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini hanno detto quanto la situazione diventi sempre peggio di giorno in giorno e che sarebbe necessario mettere in atto, da parte delle forze dell'ordine, altri interventi di questo tipo, auspicando la schedatura di tutti i parcheggiatori abusivi che sono presenti sul territorio di Napoli.