La diocesi di Brooklyn ha deciso di rendere noti i nomi di tutti i preti accusati di pedofilia negli ultimi 70 anni. A svelarlo è il vescovo Nicholas Di Marzio attraverso una lettera. La 'novità' arriva proprio nel momento in cui si sta avvicinando il summit su questa piaga che ha sconvolto l'esistenza di molte comunità religiose in tutto il mondo, convocato da Papa Francesco in Vaticano, che sarà accessibile a tutte le conferenze episcopali.

Oltre un centinaio i preti accusati di abusi

La diocesi di Brooklyn è una delle più popolose con oltre un milione e mezzo di fedeli. La Chiesa Cattolica, attraverso questa lista, ha voluto mettere in evidenza la gravità di questo problema che si trascina ormai da tanti anni.

Sono stati un centinaio i preti accusati di pedofilia a Brooklyn, purtroppo non è la sola diocesi americana che è stata caratterizzata da questo crimine e non è la prima che ha deciso di svelarlo al mondo, perché nel recentissimo passato questo gesto è stato compiuto da altre diocesi in altri Stati. In Texas, ad esempio, la 'lista nera' ammonta a ben 286 sacerdoti, di cui 172 sono già morti. I responsabili religiosi di molti territori hanno pubblicato le liste complete a partire dal 1950.

La Chiesa vuole lanciare in questo modo un segnale di trasparenza verso i propri fedeli. Anche i gesuiti americani hanno fatto la stessa cosa durante gli scorsi mesi. In particolar modo negli Stati Uniti, la Chiesa è stata più volte messa sotto pressione dall'opinione pubblica e, per cercare di riacquistare la fiducia da parte dei credenti, si è deciso di procedere utilizzando la completa trasparenza.

Casi scottanti che hanno riscosso un grande eco mediatico a partire dal 2002

I casi di abusi sessuali su minori da parte di esponenti religiosi hanno riscosso un grande eco mediatico ad iniziare dal 2002. In particolare, l'interesse dei media verso l'argomento iniziò negli Stati Uniti per mezzo di un'inchiesta che venne lanciata dal quotidiano 'The Boston Globe'. Il primo caso in questione riguardava John J. Geoghan, un prete che aveva abusato di un bambino di soli 10 anni e che venne condannato a dieci anni di carcere.

Il quotidiano iniziò così a pubblicare diverse denunce e casi di pedofilia che avevano a che fare con i preti. Solo a Boston furono accusati di quest'atto osceno ben 89 sacerdoti.

L'arcivescovo presente allora a Boston fu accusato di aver permesso a preti accusati di pedofilia di continuare ad esercitare la loro professione in parrocchie che non erano a conoscenza di quanto accaduto. Molte furono le richieste di risarcimento, tanto che tre diocesi furono costrette a dichiare bancarotta.