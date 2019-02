Annuncio

Il suo più grande desiderio era quello di perdere significativamente peso in quanto si trovava in una condizione di sovrappeso piuttosto rilevante. Di conseguenza, aveva deciso di sottoporsi ad una particolare terapia per riuscire nel suo intento. Purtroppo, invece, in provincia di Ragusa, si è verificato un vero e proprio dramma: la quarantenne ha perso la vita dopo aver ingerito un palloncino gastrico per dimagrire. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, per circostanze che ancora devono essere chiarite, una donna è improvvisamente deceduta provocando un grandissimo dolore in tutti i suoi famigliari, che hanno deciso immediatamente di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria e che attualmente sono rappresentati dall'avvocato Luigi Carpenzano. La vittima è spirata all'interno della propria abitazione nei giorni scorsi, senza che venisse ricoverata in ospedale.

Ragusa: donna sovrappeso decide di dimagrire col palloncino intragastrico, muore poco dopo

La donna deceduta in provincia di Ragusa non era sposata ed era residente in contrada Scardacucco, all'interno delle campagne del piccolo comune di Modica. Prima di sottoporsi alla terapia in un ambulatorio medico privato che alla fine le ha tolto la vita, pesava circa 210 chilogrammi. Adesso sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici e infermieri. A seguito del suo decesso, il sostituto procuratore della zona, Marco Rota, ha ordinato che venga effettuato l'esame autoptico sul corpo della donna, nel tentativo di stabilire quella che è l'effettiva causa della morte della donna e se ci sia un rapporto tra la morte e la terapia che aveva da poco deciso di cominciare. L'autopsia verrà effettuata presso l'obitorio dell'ospedale 'Maria Peternò Arezzo' di Ragusa.

I famigliari attendono l'esito dell'autopsia

La terapia del palloncino intragastrico è una tecnica temporanea che si occupa del trattamento dell'obesità. Il tutto consiste nell'inserimento di un palloncino all'interno dello stomaco che permette al paziente di riuscire a mantenere un regime di alimentazione ipocalorico. Il palloncino, infatti, interviene andando a provocare un senso di sazietà precoce e di pienezza. A questo punto, comunque, si attende soltanto l'esito dell'esame autoptico per chiarire definitivamente le cause che hanno portato alla morte delle quarantenne ragusana.