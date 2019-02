Annuncio

Catania, quartiere Librino, a poche centinaia di metri dall'aeroporto internazionale: un appartamento al settimo piano di un condominio di Viale Moncada prende fuoco. L'incendio rischia di estendersi agli alloggi vicini, gli abitanti lanciano l'allarme chiamando i soccorsi e scendono in strada per mettersi al riparo. Gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco intervengono il più tempestivamente possibile, ma al loro arrivo pare che alcuni residenti li abbiano aggrediti e redarguiti pesantemente, arrivando al contatto fisico ed alle minacce, rimproverandoli ingiustamente di essere giunti con troppo ritardo.

Dopo le minacce sono stati derubati mentre stavano spegnendo l'incendio

Ma a quanto pare il peggio doveva ancora arrivare: mentre i Vigili del fFoco si adoperavano, con la consueta professionalità che li contraddistingue, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'intero condominio, qualcuno tra gli abitanti del quartiere rubava dai loro mezzi tutto il materiale di servizio.

Approfittando della confusione, mentre gli uomini del comando di Catania erano impegnati sulle scale per spegnere il rogo e mettere in salvo i condomini in difficoltà, più persone si sono introdotte all'interno delle vetture e dei camion di servizio per rubare tutto ciò che si trovavano davanti.

Le dure reazioni di Salvini e dei sindacati di categoria: non è la prima volta che succede

Questo increscioso episodio ha giustamente scatenato la reazione del Ministro dell'Interno e dei sindacati di categoria, che hanno dichiarato che quanto accaduto non si tratta di un episodio isolato, ma dell'ultimo di una lunga serie. I rappresentanti sia della triplice che dei sindacati di base si sono espressi con toni durissimi con una nota congiunta.

Denunciano che in troppi quartieri periferici ci si trovi innanzi a situazioni di tale degrado che mettono in pericolo gli operatori di soccorso durante la loro attività: sono troppi - testuale - "gli atti di violenza, intimidazioni verbali e pesanti offese, che subiscono nell’espletamento delle loro funzioni di pubblici ufficiali".

Alla notizia dell'increscioso fatto è arrivato anche il durissimo comunicato di Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, oltre a manifestare la propria solidarietà agli uomini del Corpo, ha dichiarato che saranno presto presi provvedimenti legislativi per tutelarli maggiormente, proponendo un’aggravante di pena per chi deruba soccorritori e professionisti che salvano vite.