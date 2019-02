Annuncio

Annuncio

È una denuncia che lascia davvero senza parole, quella di un giovane immigrato di nazionalità ivoriana, Souleymane Rachidi, di 20 anni, residente a Pellezzano, nella Valle dell'Irno. Il ragazzo, è uno sportivo, e milita nella squadra di calcio Valentino Mazzola, con sede a Coperchia. In un suo lungo post su Facebook, il giovane ha denunciato quanto gli sarebbe capitato in una struttura ospedaliera di Mercato San Severino, cittadina sempre del salernitano. Secondo quanto riferito dal giovane, nella notte tra sabato e domenica si è sentito male, e quindi ha deciso di ricorrere ai sanitari del nosocomio più vicino. Per la precisione, Rachidi avrebbe accusato un forte dolore al petto. Non appena si è recato nella struttura sanitaria, un'infermiera lo ha visto, e gli avrebbe detto così: "Salvini fa entrare ancora questa gente in Italia?", dopodiché la donna avrebbe continuato ancora ad inveire contro di lui, dicendo che Souleymane dovesse tornare al suo paese, e morire.

Annuncio

Il ragazzo ha abbandonato il nosocomio

A questo punto al giovane non è restato altro che abbandonare il nosocomio e, sotto il consiglio del suo datore di lavoro, si è recato presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Qui, la stessa struttura sanitaria del capoluogo di provincia campano ha avviato un'indagine interna per verificare la veridicità dei fatti denunciati da Rachidi. La presunta vittima dell'episodio di razzismo non ha comunque sporto denuncia alle Forze dell'Ordine. "Dite a Salvini che sono ancora vivo" - cosi il giovane si è rivolto al vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. In un video inoltre, si sentirebbe una voce femminile che augura la morte al giovane, ma è necessario capire se tali parole siano state rivolte direttamente al ragazzo, oppure siano solo delle voci fuori campo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, e componente stesso della Commissione Sanità, ha fatto sapere che se questo inaccettabile episodio dovesse essere vero, chiederà l'immediata sospensione dei responsabili.

Il sindaco di Pellezzano: 'Episodio vergognoso'

Parla di episodio vergognoso, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. Il primo cittadino si stringe intorno all'atleta, e fa sapere che l'Amministrazione Comunale sta seguendo con particolare attenzione la vicenda. Per Morra quanto accaduto è molto grave, in quanto il presunto episodio di razzismo si sarebbe verificato proprio in una struttura pubblica. Sicuramente su questa storia se ne saprà di più nei prossimi giorni.