Una notizia a tratti sconvolgente quella che ci giunge direttamente dalla Cina, dove una giovane ragazza di appena ventisette anni ha alle sue spalle già ben diciassette aborti e adesso rischia di diventare sterile. A riportare la notizie è il noto quotidiano britannico Daily Mirror, che racconta come la giovane donna, negli ultimi sei anni, abbia avuto una media di tre aborti all'anno, e come adesso potrebbe non avere più figli proprio a causa di questo alto numero di interruzione della gravidanza. Come accertato dai medici, infatti, l'utero della paziente ha riportato talmente tanti traumi e lesioni che adesso potrebbe non essere in grado di portare a termine una gravidanza, nel caso in cui lo volesse, e soprattutto avere ripercussioni gravi sulla salute della ragazza.

A ventisette anni ha già effettuato 17 aborti: per il medico la coppia non potrà più avere bambini

Stando a quanto si apprende, la ventisettenne sarebbe pienamente consapevole dei danni che ha riportato sul proprio corpo a causa dei tanti aborti effettuati e nonostante i dottori fino a questo momento le abbiano sempre sconsigliato di sottoporsi a queste pratiche, la donna ha sempre dichiarato di non voler pensare minimamente né ad un matrimonio e né tanto meno a dei figli. In più ha spiegato come anche il suo compagno sia d'accordo sul fatto di non avere figli e di non aver mai utilizzato alcun metodo contraccettivo. Il primo aborto della ragazza cinese è avvenuto quando aveva appena ventuno anni, nel momento in cui assieme al suo fidanzato ha messo in piedi la relazione.

Le parole allarmanti del medico non preoccupano la paziente: 'Non ho intenzione di avere dei figli'

I due stanno insieme oramai da tanti anni, per l'esattezza sei, e sarebbero d'accordo sul fatto di non diventare genitori e per questa ragione hanno sempre proceduto con l'interruzione di gravidanza. Dopo questi diciassette aborti, però, adesso pare che la ragazza sia arrivata ad un punto in cui non potrà più avere nessun bambino, pur eventualmente trovandone la volontà. Il medico, infatti, avrebbe dichiarato di aver trovato il suo utero talmente consumato, come se fosse un pezzo di carta e avrebbe consigliato alla donna di tenere il bambino della sua ultima gravidanza, perché restare nuovamente incinta potrebbe essere molto complicato.

La donna, però, non ne ha voluto a che sapere e ha insistito affinché l'aborto avesse luogo.