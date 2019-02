Annuncio

Una brutta tragedia si è verificata domenica scorsa in Spagna, precisamente a Valencia, dove una donna di 46 anni è deceduta a seguito di una intossicazione alimentare. La donna, insieme alla sua famiglia, si era recata in un noto ristorante stellato Michelin, noto per la sua cucina sperimentale, per festeggiare il compleanno di suo marito. All'improvviso, la festa si è trasformata in dramma. Sia la signora, che i suoi familiari, si parla di 9 persone (tra queste incluso anche il festeggiato), hanno cominciato ad accusare dei malori. Ad avere la peggio è stata proprio la 46enne, che purtroppo non ce l'ha fatta, ed è quindi deceduta. Al momento, nessuno è iscritto nel registro degli indagati, ma gli inquirenti stanno facendo chiarezza su cosa possa essere accaduto. Il responsabile della tragedia sarebbe un fungo, noto come morchella.

Un fungo in alcuni casi molto pericoloso

La morchella è un fungo che generalmente è commestibile, ma solo dopo un'accurata cottura. Si tratta di una pianta estremamente velenosa, che se non cotta in maniera completa, rilascia all'interno dell'organismo delle sostanze tossiche che, potenzialmente, possono essere letali. Non è ancora chiaro se il fungo sia stato cotto bene, ne se è proprio lui la causa del decesso della donna. Si è anche ipotizzato, ma questo è ancora tutto da vedere, che ad essere stato cucinato possa essere un'altro fungo, velenoso ovviamente, e molto simile alla morchella.

Gli inquirenti hanno comunque prelevato alcuni campioni dei funghi cucinati quel giorno nel ristorante, gli stessi in queste ore sono sottoposti ad attente analisi.

Sono sconcertati i titolari per quanto accaduto. Sono stati proprio loro, secondo quanto riporta il quotidiano britannico Telegraph, a chiudere l'attività commerciale in via del tutto precauzionale. Si tratta di un'attività commerciale molto nota, come detto. I titolari dell'attività vogliono anch'essi vederci chiaro, la struttura rimarrà chiusa fino a quando i fatti non saranno del tutto chiariti.

La donna ha accusato vomito e diarrea

Le persone intossicate, inclusa la donna quindi, hanno avvertito subito i sintomi dovuti all'intossicazione alimentare, quali appunto vomito e diarrea. La signora è stata anche trasportata in ospedale, ma qui purtroppo è deceduta. Il dramma ha sconvolto la famiglia, e i conoscenti della donna.

Sicuramente su questa assurda vicenda ci saranno i dovuti chiarimenti da parte delle autorità.