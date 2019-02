Annuncio

E' una brutta storia quella che arriva dal Regno Unito, precisamente da Gwersyllt, nel Galles, dove ad una bambina di soli 6 anni è stato diagnostico un cancro in stadio avanzato al rene. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, pare che la bimba da un po' di tempo accusasse dei forti dolori nella zona della pancia. E' stato soltanto venerdì che la situazione è precipitata, e la bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Wrexham Maelor. Qui, i sanitari del nosocomio gallese hanno riscontrato una intensa macchia scura al rene, e questo ha lasciato ben pochi dubbi ai medici: si trattava infatti di un cancro, che ormai avrebbe raggiunto il quarto stadio.

La bimba è stata trasferita a Liverpool

Non appena i sanitari hanno capito di cosa si trattava, la bambina è stata immediatamente trasferita all'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool, in Inghilterra.

Nonostante le sue condizioni siano piuttosto serie, i medici sperano che la bambina possa farcela a sopravvivere. I genitori sono ovviamente sconvolti per quanto accaduto alla loro bambina, e alla stampa locale hanno dichiarato che i dottori non gli hanno saputo spiegare da quanto tempo la bimba avesse la terribile malattia. La bimba ha cominciato la chemioterapia. I genitori sono stati informati poi che il male si era diffuso anche ai polmoni e al fegato dello loro figlioletta. La testata giornalistica locale on-line North Wales Live, ha raccolto anche le dichiarazioni della nonna della bimba, la quale ha dichiarato che il mondo gli è caduto interamente addosso quando ha saputo la notizia.

Il male è noto come 'tumore di Wilms'

Secondo quanto si apprende dal quotidiano on-line, Leggo, che cita fonti locali, la piccola pare essere affetta da un tumore noto con il nome di Wilms.

Questo si svilupperebbe proprio in età precoce, solitamente tra gli 0 e i 7 anni. Oggi, purtroppo, questi mali, causano centinaia di decessi tra la popolazione di tutto il mondo. Fino a martedì scorso, la bimba stava benissimo, e mai aveva dato segni di avere questa terribile malattia. "E' successo tutto così velocemente", hanno dichiarato i genitori della piccola. Anche la patria potestà è comunque convinta che la loro bimba possa vincere malattia. Sicuramente nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda che ha colpito questa famigliola gallese.