E' una vicenda davvero particolare quella che giunge dagli Stati Uniti, precisamente dal Tennessee, dove una donna di 38 anni, Jamie Tice, madre di ben sei figli, è accusata di aver avuto rapporti intimi con un ragazzino di soli 14 anni. Quest'ultimo, sarebbe stato il fidanzatino di una delle sue figlie. Secondo quanto si apprende dalla stampa statunitense, la donna avrebbe avuto con il minore oltre 50 rapporti, i quali sarebbero avvenuti, stando all'accusa, tra il 2016 e il 2017. Ora la donna è stata condannata per abusi su minore e rischia fino a 10 anni di carcere.

Il ragazzo ammette che i rapporti erano consensuali

Quello che più colpisce di tutta questa assurda storia sono le dichiarazioni del giovane: l'adolescente ha ribadito che i rapporti intimi con l'imputata erano assolutamente consensuali.

Non ci sarebbe stata, almeno da questo punto di vista, nessuna "costrizione" da parte della donna. Anche se i rapporti, come detto, avvenivano con il benestare assoluto di entrambe le parti, nello stato americano del Tennessee l'età del consenso è fissata a 18 anni. Per questo, quello compiuto dalla 38enne viene a configurarsi come un vero e proprio reato di abuso su minore. L'indagata si è anche difesa, secondo quanto riporta la testata giornalistica on-line, Leggo, che cita fonti locali: la donna ha quindi dichiarato che ha conosciuto il ragazzo proprio perché spesso quest'ultimo usciva con sua figlia. Tra i due ci sarebbe stata da subito una certa intesa, il classico colpo di fulmine. Peccato che lui fosse fin troppo giovane e, quindi, attrazione o meno, intraprendendo una relazione affettiva con lo stesso la 38enne si è messa nei guai.

Gli incontri avvenivano in chiesa

Il quotidiano britannico Daily Mail che ha seguito la vicenda, informa che i due erano soliti incontrarsi nella parrocchia frequentata da entrambi. Proprio gli incontri che qui si tenevano, erano, per i due, l'occasione buona per vedersi. Anche alcuni abitanti della comunità in cui sono avvenuti gli episodi hanno confermato questo particolare. La vicenda è diventata virale non appena la stessa è stata resa pubblica. Ovviamente le generalità del minore, per una questione di privacy, non sono stati divulgate. Il ragazzino adesso ha 17 anni. Sicuramente nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, si potranno conoscere ulteriori particolari su questa delicata vicenda.