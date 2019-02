Annuncio

A Valencia, nel ristorante RiFF, si è consumata una vera e propria tragedia. Il locale è uno dei più rinomati e costosi della cucina sperimentale, dunque nessuno si sarebbe mai aspettato di morire dopo aver assaggiato una delle pietanze proposte. Purtroppo, come citato dal Telegraph, Maria Jesus Fernandez Calvo sarebbe deceduta dopo aver mangiato un fungo noto come morchella e altre 11 persone sono rimaste intossicate.

Maria Jesus Fernandez Calvo deceduta domenica scorsa

Maria Jesus Fernandez Calvo si trovava presso il ristorante stellato Michel con il figlio di 10 anni ed il marito che aveva compiuto gli anni e di cui si stava festeggiando il compleanno. Dopo aver mangiato un piatto a base del fungo morchella, la donna ha avvertito un malore insieme al marito, al figlio ed ad altri 9 clienti che si trovano presso il ristorante RiFF.

Tutte queste persone avevano consumato lo stesso tipo di pietanza. Immediatamente è avvenuto per loro il trasporto in ospedale per intossicazione. Purtroppo per la donna di 46 anni non c'è stato nulla da fare.

Il fungo incriminato può essere ingerito solo dopo una lunga cottura, perché se consumato crudo rilascia una sostanza velenosa. Al momento le forze dell'ordine stanno svolgendo le dovute indagini ed hanno rivelato di non voler giungere a conclusioni affrettate, ma di voler capire se il decesso sia stato strettamente legato al fungo o se siano sopraggiunte altre circostanze che hanno complicato la situazione.

Ristorante momentaneamente chiuso

Il titolare del posto e chef tedesco, Bernd Knoeller, ha rivelato di aver chiuso il ristorante ancora prima che venisse messo sotto sequestro.

L'uomo ha aggiunto di essere profondamente dispiaciuto per la morte della sua cliente e di aver offerto la sua completa collaborazione alla forze dell'ordine. Al momento un laboratorio di analisi sta analizzando l'intero menù del ristorante per fare chiarezza sulla vicenda.

Il fungo morchella, attualmente sottoposto agli esami tossicologici, comprende diverse specie. In tutte quante è presente una tossina nota come 'acido elvellico' che può essere fatale se il fungo viene consumato crudo. Dopo bollitura o essiccazione, questo acido viene distrutto per rendere l'alimento consumabile. Lo chef del noto ristorante potrebbe non aver cotto a sufficienza il fungo e dunque non aver eliminato in maniera totale il veleno presente al suo interno.