Una vicenda alquanto particolare quella che si è verificata nel Regno Unito, dove una giovane donna è diventata madre per ben cinque volte nonostante l'utilizzo delle pillole anticoncezionali. È accaduto ad Hannah Donaghue, una ventinovenne di Northampton, che ha avuto i suoi bambini proprio mentre stava prendendo questo medicinale molto utilizzato oramai in tutte le parti del mondo. Le prime due bambine le ha avute molto presto, quando aveva appena 18 anni; successivamente, invece, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, ha portato avanti un parto trigemellare come ultima gravidanza all'età di 29 anni. Quando ha messo alla luce la sua prima figlia, pare non fosse pronta ad essere madre, ma ha comunque voluto tenere la sua creatura, cambiando però la tipologia di pillola per evitare che questa storia si verificasse nuovamente.

UK, prende la pillola ma nonostante questo rimane incinta di cinque figli

E, invece, dopo appena soli due mesi dalla prima gravidanza, Hannah ha avuto un nuovo ritardo del ciclo mestruale e, sottoponendosi ad un test, ha scoperto di aspettare la sua seconda bambina. Trascorsi otto anni dalla seconda nascita, la donna ha incontrato un suo vecchio amore di scuola col quale ha intrattenuto un rapporto sessuale durante una festa. Da questo loro incontro sono venuti alla luce i tre gemelli, nonostante la ventinovenne avesse preso ancora una volta la pillola. Una vicenda che ha sconvolto sia la stessa Hannah che l'uomo coinvolto in questa storia che, tuttavia, hanno deciso di portare avanti la gravidanza e avere i tre bimbi.

Le dichiarazioni di Hannah, intervistata dal Sun per la sua particolare storia

La donna, durante un'intervista al Sun, ha raccontato che la percentuale di possibilità di rimanere incinta per una persona che assume questo tipo di contraccettivo è dell'1%. Così, quando ha scoperto della sua gravidanza, non poteva credere di essere stata così sfortunata. Ha continuato dicendo che a causa di questi episodi e dell'assoluta mancanza di effetti provocati dalla pillola, era molto imbarazzante spiegare alle persone che tutto questo succedeva nonostante assumesse la pillola. Dopo aver messo alla luce i tre bambini, la ventinovenne Hannah comunque ha deciso di non prendere più la pillola come strumento anticoncezionale, visto che su di lei, nonostante ne abbia provate diverse nel corso della sua giovane età, l'effetto di quest'ultima sia praticamente nullo.