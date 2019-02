Annuncio

Una vicenda tanto grave quanto raccapricciante quella che si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Verona, precisamente nel piccolo comune di Lavagno, dove un bambino di appena undici anni si è spento a causa di un arresto cardiaco improvviso. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, nella serata di lunedì 4 febbraio il bimbo si trovava all'interno della propria abitazione con la sua famiglia quando improvvisamente si è sentito male, svenendo davanti ai propri genitori.

A quel punto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Confortini di Verona grazie all'intervento degli operatori del pronto soccorso, ma purtroppo il piccolo è deceduto dopo un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Tragedia in provincia di Verona: bambino sviene all'improvviso e muore poi in ospedale

Secondo quanto si apprende dal sito in questione, infatti, nonostante i tantissimi tentativi da parte dei medici del pronto soccorso per provare a salvarlo, il piccolo di undici anni (E. R. le sue iniziali) è deceduto, causando un grandissimo dolore nei suoi genitori, rimasti sconvolti per quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni effettuate, infatti, pare che l'undicenne fosse svenuto improvvisamente e, spaventati, i genitori avevano deciso di allertare i soccorsi. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi e il trasporto repentino in ospedale, dove il ragazzo è stato sottoposto alle classico operazioni di rianimazione, il cuore dell'11enne ha smesso di battere. La notizia del decesso si è diffusa per via del post pubblicato sui social dal papà, che proprio nella stessa giornata festeggiava il suo compleanno.

L'uomo ha deciso di informare i contatti della tragedia che lo aveva colpito e ovviamente sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi un altro giovane ha perso la vita per un infarto

Quella di Verona, purtroppo, è soltanto l'ultima vicenda in cui una giovane persona perde la vita a causa di un arresto cardiaco fulminante. Nei giorni scorsi, infatti, anche nella provincia di Salerno, precisamente nel comune di Angri, si è verificato un caso analogo. È infatti deceduto il diciannovenne Mario Di Napoli, in seguito a un arresto cardiaco improvviso. I genitori lo hanno ritrovato in casa già privo di conoscenza: niente son riusciti a fare i soccorsi nel momento in cui sono arrivati nell'abitazione del ragazzo.