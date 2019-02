Annuncio

Sta suscitando forte indignazione una frase pronunciata da Vittorio Feltri, direttore del quotidiano Libero, alla trasmissione di Radio 24, La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani.

Il noto giornalista era in collegamento telefonico con i conduttori il 14 febbraio scorso, ed è stato intervistato per sapere il suo parere circa alcuni recenti fatti di attualità, uno su tutti quanto accaduto al parlamento europeo, tra il nostro Premier, Giuseppe Conte e Guy Verhofstadt, ex Primo Ministro del Belgio. In quell'occasione Verhofstadt ha dichiarato che lo stesso Conte altro non sarebbe che un "burattino" nelle mani di Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Feltri, quando gli è stata posta dai due conduttori una domanda a tal proposito, non ha sentito bene la richiesta, e si è scusato con gli stessi, informandoli che stava bevendo un goccio di champagne. A questo punto si è acceso un dibattito con il co-conduttore della trasmissione David Parenzo.

Feltri e la frase incriminata sugli Ebrei

Parenzo, a questo punto, ha provocato il direttore, dicendo: 'Ma ti pare che uno dice che i meridionali sono pigri e poi alle otto di sera si mette a bere champagne?”. Ed è stata proprio questa frase a scatenare la reazione del giornalista, giunta al termine della discussione a proposito delle dichiarazioni del ministro Bussetti, che ha affermato negli scorsi giorni che al Sud c'è bisogno di più impegno. Feltri ha quindi informato il conduttore e il collega, che aveva lavorato dalle dieci del mattino fino ad allora, e quindi ha fatto presente di come non ci sia nulla di male a bere qualcosa dopo una giornata di lavoro.

Poi ha sbottato: "Ma che te frega, Parenzo, perché voi ebrei non bevete lo champagne? Bevetelo, così sareste un po’ più allegri e non mi rompereste con la Shoah.

Sono decenni che rompono i co....ni con la Shoah. Ma basta. Per l’amor di Dio, non se ne può più".

Le dichiarazioni di Vittorio Feltri hanno immediatamente fatto il giro del web e dei media, scatenando un vespaio di polemiche.

L'affondo contro Silvio Berlusconi

Nella stessa trasmissione a Feltriè stato chiesto un parere sulle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, il quale, sempre recentemente, aveva affermato che gli italiani non ci stanno con la testa, proprio perché non voterebbero più per lui.

Il direttore di Libero ha dichiarato, usando termini coloriti, che l'ex premier non ha fatto nulla per tutto il suo mandato, sottolineando però la buona volontà dello stesso nel governare il Paese. Feltri poi, proprio mentre si parlava del Sud, ha anche affermato che l'unica cosa che sarebbe organizzata nel Mezzogiorno sarebbe la 'ndrangheta, e che se lo Stato fosse ben organizzato come lei, riuscirebbe sicuramente a sconfiggerla.

L'affermazione del direttore comunque non voleva lodare l'operato della criminalità organizzata, quando metterne in risalto la sua organizzazione interna.

David Parenzo, mentre il direttore esternava le sue considerazioni, ha detto: "Saranno gli effetti del vino, ha alzato il gomito".