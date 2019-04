Dagli studi televisivi di Canale 5, il gioco più famoso e insidioso del popolare programma televisivo Ciao Darwin è approdato in un palazzo di Giustizia. Giorni difficili e poca voglia di scherzare dietro le quinte della trasmissione: la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose. Il fascicolo al momento è contro ignoti, ma presto potrebbero essere iscritte sul registro degli indagati più persone.

Dopo l'incidente che lo scorso mercoledì 17 aprile ha coinvolto un concorrente, il 54enne Gabriele Marchetti che rischia di rimanere paralizzato, Ciao Darwin è diventato oggetto d'interesse della magistratura capitolina: i familiari dell'uomo, infatti, hanno presentato un esposto in Procura.

Pubblicità

I rulli del 'Genodrome', il gioco più pericoloso del game show, sui quali è scivolato Marchetti durante la registrazione di una puntata sbattendo la schiena, sono stati sequestrati.

Intanto l'ondata di critiche e polemiche non solo da parte dei familiari dell'infortunato, ha coinvolto oltre al programma, anche Sonia Bruganelli, che oltre ad essere moglie del conduttore dello show, Paolo Bonolis, è la fondatrice di Sdl2005, la società di produzione di Ciao Darwin. Sarebbe 'colpevole' secondo alcuni utenti social di aver postato in maniera inopportuna contenuti frivoli su borse e beni di lusso, anziché spendere una parola sul concorrente che rischia di non poter più camminare.

Rulli di Ciao Darwin sotto accusa

Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia vuole vederci chiaro: i rulli incriminati sono stati sequestrati ed è già stata disposta una perizia. L'accusa di lesioni colpose per ora è contro ignoti. Parallelamente è in atto un polverone mediatico. A scatenarlo Stefano Ambrosetti, cugino del 54enne a rischio paralisi, che punta il dito contro il programma: "Se non mi fossi fatto sentire, nessuno avrebbe detto nulla e il gioco sarebbe andato avanti". Ambrosetti si sente in colpa per aver proposto lui a Marchetti di partecipare a Ciao Darwin, ma a suo dire l'accaduto ha fatto emergere che ci sarebbero stati altri concorrenti che si sono fatti male come Deborah Bianchi alla prima puntata, e il gioco, dopo la registrazione del 17 aprile finora mai andata in onda, doveva essere bloccato in segno di rispetto.

Pubblicità

Invece, secondo l'uomo che giusto la settimana prima era presente a Ciao Darwin come concorrente di riserva, la produzione sarebbe stata a conoscenza della gravità della situazione e sarebbero stati presi in giro anche altri concorrenti a cui sarebbe stato detto che era tutto a posto per continuare a registrare tra risa e scherzi. Sul Web sono state diffuse le chat dei concorrenti tenuti all’oscuro della gravità dell’incidente. Ma c'è anche la testimonianza di una concorrente in gara con Gabriele, a cui la produzione aveva chiesto di non parlare dell'accaduto per non spaventare altri concorrenti.

Marchetti, soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale dopo la caduta, resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I di Roma dove ha subito un intervento per lo schiacciamento di vertebre e la lesione al midollo spinale che gli aveva compresso il torace, impedendogli di respirare. L'operazione è riuscita, ma dal collo in giù l'uomo, sia pure cosciente, è al momento paralizzato. "Le sue condizioni sono sempre uguali", riferisce il cugino mentre sembrava ci fossero lievi segnali.

Pubblicità

Ambrosetti lamenta infine che il comunicato di Mediaset sia stato tardivo, non sia stata espressa vicinanza alla famiglia, e la comunicazione che è stata attivata una polizza assicurativa gli pare una presa in giro.

Bufera social su Sonia Bruganelli

Nella bufera mediatica è finita anche Sonia Bruganelli che è la fondatrice della società di produzione di Ciao Darwin: in questi giorni delicati, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, già spesso nel mirino di haters, un'immagine in cui compaiono borse di una marca di grido fotografate in una vetrina al centro di Roma e sotto un commento: "Non sono tutte mie, ma non vado fiera di ciò".

Tra gli utenti c'è chi si è indignato perché la donna non ha fatto un accenno al concorrente infortunato, e c'è chi l'ha definita "burina arricchita". In un altro post, Sonia ha ai piedi scarpe rosa con il tacco che hanno scatenato altrettante contestazioni. Ma qualcuno tra i suoi follower, la difende evidenziando che la signora Bonolis non ha mai fatto mistero di voler pubblicare sul suo profilo solo la parte ludica della sua vita.