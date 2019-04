Venerdì sera, nei pressi di Pisa, precisamente nella frazione di Marina di Pisa, è morto un giovane di appena 31 anni, Agostino Di Francesco, originario di Caserta ma residente nel Comune di Sant'Antimo. Stando a quanto riportato dal quotidiano "La Nazione", sembra che l'uomo sia morto dopo aver ingerito, in serata, un farmaco antinfluenzale. Il trentunenne, infatti, pare avesse un po' di febbre, e per questo motivo avrebbe fatto ricorso al medicinale.

Dopo poche ore, però, le sue condizioni di salute sono repentinamente peggiorate fino a provocarne la morte.

Al momento non è ancora chiaro se ci sia o meno una correlazione tra l'assunzione dei farmaci e il decesso. Di Francesco è spirato sotto gli occhi della fidanzata e della sorella che hanno assistito alla drammatica scena senza poter fare nulla per aiutarlo.

Tragedia a Pisa: muore a 31 anni dopo aver ingerito farmaci per la febbre

Quando sul posto sono giunti gli uomini del pronto soccorso, purtroppo per il trentunenne casertano non c'era già più nulla da fare. I familiari fin da subito hanno chiesto un pizzico di riservatezza, mentre proseguono le indagini delle forze dell'ordine nel tentativo di fare chiarezza sulla terribile vicenda.

Gli investigatori hanno provveduto a sequestrare i farmaci utilizzati dal giovane per effettuare tutti gli esami del caso e capire se possano avere influito sul malore fatale che ha colpito l'autotrasportatore. Inoltre è stato disposto l'esame autoptico sul cadavere per avere ulteriori riscontri sulle cause della morte. Invece, per quanto concerne l'analisi dei liquidi, bisognerà attendere qualche giorno in più. Allo stato attuale delle cose, i medici hanno escluso con certezza che possa essersi trattato di una forma di meningite.

Ipotesi reazione allergica

Per il momento gli inquirenti non hanno scartato alcuna ipotesi, tra le quali la più accreditata sarebbe quella relativa ad una reazione allergica al farmaco assunto, anche se i parenti avrebbero affermato che già in passato il trentunenne aveva preso quelle medicine senza riscontrare alcun problema.

Inoltre, dalle prime indagini sarebbe emerso che Di Francesco avrebbe ingerito due compresse nel pomeriggio di venerdì ed altre due di sera. Poco dopo ha iniziato ad accusare delle difficoltà respiratorie che alla fine lo hanno portato alla morte.

Agostino era partito da Napoli insieme alla fidanzata per andare a far visita alla sorella della compagna, residente a Marina di Pisa.