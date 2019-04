Ancora sangue sulle strade del Salento, dove nel pomeriggio di ieri si sono verificati due bruttissimi incidenti stradali in provincia di Lecce. Secondo quanto riporta la stampa locale, il bilancio degli incidenti è di due morti, e un ferito grave.

Il primo fatto di cronaca si è verificato nei pressi di Melissano, precisamente sulla statale 274, che collega Gallipoli a Santa Maria Leuca. Qui a perdere la vita è stato un giovane gallipolino di 28 anni, Antonio Acace, che per cause ancora tutte in corso di accertamento ha perso il controllo della sua due ruote.

Al vaglio degli inquirenti c'è anche l'ipotesi che l'uomo abbia sbandato per poter evitare un'auto in transito, almeno così riporta la testata giornalistica locale online, Lecce Prima. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, i quali purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Il giovane pare viaggiasse da solo a bordo della moto. I Carabinieri della stazione di Taviano hanno proceduto ai rilievi del caso, la strada è stata chiusa al traffico fino a sera.

Il secondo incidente nella marina di Alliste

Ancora più drammatico il bilancio del secondo sinistro stradale, che ha visto coinvolta, come detto, ancora una volta una moto, sulla quale viaggiava una coppia, marito e moglie. Si tratta di Lorenzo Michele Marsano, un 29enne originario di Matino, piccolo paese dell'hinterland leccese, e F.R. di 31 anni. Marsano purtroppo non c'è l'ha fatta ed è deceduto dopo il violento impatto, avvenuto nella marina di Alliste. In questo caso la dinamica del sinistro pare leggermente più chiara del precedente, ma anche qui gli investigatori sono al lavoro per chiarire i fatti nella loro interezza.

Sempre secondo quanto riportato dai media locali pare che un'autovettura, il cui conducente di diciannove anni è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, abbia tagliato la strada alla due ruote. Per questo la vittima, che era alla guida del motociclo, ha bruscamente frenato: il mezzo avrebbe perso aderenza sull'asfalto, e i due sono stati sbalzati dalla moto. La 31enne è ricoverata all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. In un primo momento le sue condizioni erano state giudicate gravissime, ma la situazione pare essersi stabilizzata con il passare delle ore. La coppia si era sposata solamente ad ottobre scorso.

Terzo incidente nel Salento in poche ore

Quello appena trascorso è stato un weekend davvero maledetto sulle strade salentine. Sabato sera infatti un'altra ragazza di 29 anni, Maria Mandurino, originaria di Torre Santa Susanna, è deceduta in un'altro incidente in moto. La donna viaggiava sulle due ruote di grossa cilindrata insieme al suo fidanzato, rimasto ferito. I due sono stati anch'essi sbalzati dal mezzo, e sono caduti rovinosamente sull'asfalto. Le ferite e le lesioni riportate da Maria erano piuttosto gravi, e per lei non c'è stato niente da fare.

La comunità di Torre Santa Susanna è ancora sconvolta per quanto accaduto.