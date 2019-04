Nei giorni scorsi il nome di OG Eastbull ha occupato le pagine di svariate testate giornalistiche, scatenando un vero e proprio polverone mediatico, nonché le proteste di molti esponenti delle forze dell'ordine.

Il trapper italo-rumeno, perfettamente in grado di esprimersi e rappare in ambedue le lingue ed ormai famoso sia in Italia che in Romania, qualche giorno fa aveva diffuso online alcuni contenuti – tutt'ora facilmente reperibili in rete, dato che non sono stati rimossi dalla pagina ufficiale dell'artista – in cui è possibile vederlo e soprattutto ascoltarlo mentre, appoggiato ad una volante 'scenica' della Polizia, utilizzata per girare un videoclip, proferisce alcune frasi ironiche, come ad esempio: "Maresciallo, abbiamo finito la droga, è un casino", oppure: "Per una volta mi siedo davanti".

Pubblicità

La denuncia delle forze dell'ordine

Battute che parte dell'opinione pubblica ha però ritenuto irrispettose nei confronti delle forze dell'ordine. Per questo motivo gli agenti della Squadra mobile e della divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma hanno preso la decisione di denunciare il rapper per vilipendio.

Nei guai è finito anche l'uomo che aveva noleggiato l'automobile. Quest'ultimo dovrà rispondere di detenzione illecita di segni distintivi, contrassegni e documenti di identificazione – ovviamente finti – abitualmente in uso alle forze dell'ordine.

La replica di OG Eastbull: 'Il video era ironico, il blitz a casa mia è folle'

OG Eastbull dal canto suo ha voluto replicare alle accuse, parlando di una decontestualizzazione strumentale dei contenuti, che sarebbe stata attuata dai giornalisti che hanno riportato la vicenda, definendo inoltre come folle il blitz della Polizia nella sua abitazione, queste le sue parole:

"Mi sono accorto che sono stati pubblicati diversi articoli su di me. Io sono contento, perché oggi è una bellissima giornata, c'è il sole, questa sera mi esibirò all'Orion e vi aspetto lì.

Pubblicità

Penso che nel 2019 sia folle il fatto che ci sia stato un blitz in casa mia da parte delle forze dell'ordine, il giorno di Pasqua, semplicemente a causa di un video ironico. Allora dovremmo arrestare tutti: Brignano, Battista, no? Quello che mi dà più fastidio è il fatto che una clip palesemente ironica sia stata del tutto decontestualizzata dai giornalisti, facendola passare per altro.

Io sono stato educato alla vecchia maniera, apprezzo, stimo e rispetto tutte le persone che lavorano, a prescindere dalla professione che svolgono: io rispetto le forze dell'ordine che sanno fare il proprio mestiere.

Chi mi segue e mi conosce sa bene che io, nonostante il mio passato difficile, cerco sempre di trasmettere positività, di motivare i giovani a non fare i miei stessi sbagli, quindi solo amore per tutti quanti. Però fatevela una c... di risata, che altrimenti morite tristi!".