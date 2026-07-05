Proseguono i controlli estivi nel territorio cittadino di Crotone. Le operazioni sono proseguite anche in questo fine settimana portando a risultati. La Polizia di Stato ha arrestato a Crotone un uomo di 52 anni destinatario di un ordine di carcerazione per violenza a pubblico ufficiale. Il fermo è avvenuto durante i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore Renato Panvino, nell'ambito del piano di sicurezza estiva che punta a rafforzare la vigilanza nelle aree più frequentate della città e a contrastare ogni forma di illegalità.

Arresto a Crotone durante i controlli sul territorio

L'uomo fermato, residente a Crotone, era già ricercato dopo la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Doveva scontare la pena residua in carcere. Gli agenti impegnati nelle pattuglie appiedate lungo il litorale lo hanno riconosciuto mentre viaggiava a bordo di un'auto. Il tempestivo intervento della Polizia ha consentito di bloccare il veicolo prima che il 52enne potesse allontanarsi tra le numerose persone presenti nella zona.

Controlli della Polizia: oltre 500 persone identificate

Dopo gli accertamenti svolti negli uffici della Questura, il 52enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Catanzaro, dove sconterà il resto della condanna.

L'operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo predisposto per contrastare lo spaccio di droga e rafforzare la sicurezza nei principali luoghi di aggregazione giovanile, soprattutto durante il periodo estivo e nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Sicurezza a Crotone, il bilancio dell'operazione

L'attività promossa della Polizia di Stato ha portato all'identificazione di 528 persone e al controllo di 267 veicoli. Nel corso dei servizi sono state inoltre verificate 15 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, mentre un soggetto è stato segnalato al Prefetto per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale. Il Questore Renato Panvino ha ringraziato gli operatori impegnati nei controlli, sottolineando il lavoro quotidiano svolto per garantire sicurezza a cittadini e turisti.