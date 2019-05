Si è sfiorata la tragedia domenica sera a Roma, dove un 48enne del posto ha sorpreso alcuni ladri sul balcone della sua abitazione. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, i malviventi volevano portare via la caldaia. Tantissima la paura per la vittima dell'aggressione, che si trovava in casa con la moglie quando i ladri sono entrati in azione. I due hanno sentito dei rumori provenire proprio dal balcone, e quindi l'uomo si è recato fuori per vedere cosa stesse succedendo. E proprio lì ha trovato i ladri intenti a smontare l'elettrodomestico. L'episodio si è verificato in via Santa Maria di Licodia, in zona Tor Bella Monaca - Due Leoni, alla periferia Est della Capitale.

Pubblicità

Colluttazione con i ladri

Il proprietario dell'abitazione ha quindi ripreso sonoramente i ladri. Per tutta risposta uno di loro gli avrebbe risposto in questa maniera: "Che c...o vuoi?". A questo punto tra i ladri e il 48enne romano è nata una piccola rissa, dopo la quale i ladri si sono dati alla fuga. Proprio durante quei concitati momenti uno dei componenti della banda ha estratto un coltello, e ha ferito in maniera non grave l'uomo. I balordi si sono dati comunque alla fuga. La moglie, sentendo quello che stava succedendo e resasi conto del pericolo, ha immediatamente chiamato i Carabinieri, che sono giunti sul posto in pochissimi minuti.

Purtroppo dei ladri non c'era più traccia. Attualmente gli stessi sono ricercati. Come riporta la testata giornalistica on-line Leggo, sono ancora visibili le macchie di sangue sullo stipite della porta che dà sul balcone, e questo dimostra l'efferatezza con cui hanno agito gli aggressori. Il ferito è stato trasportato nel più vicino ospedale, ma fortunatamente se la caverà. Si vedono ancora le ferite che il ladro gli ha provocato. Probabilmente in auto c'era un altro complice della banda.

Indagini in corso

Attualmente sono in corso le indagini, questo in modo da dare un volto e un nome ai ladri.

Pubblicità

Questa volta il dramma è stato scongiurato, ma sicuramente se non fosse stato per il tempestivo intervento della moglie dell'uomo che, come detto, ha avvisato le Forze dell'Ordine, l'episodio avrebbe potuto prendere una piega ben diversa. Non è raro, soprattutto in questo periodo, sentire notizie del genere. Ricordiamo ad esempio quanto avvenuto a Monterotondo, sempre vicino Roma, venerdì scorso, quando alcuni malviventi hanno divelto la grata di protezione di un'abitazione del paese. All'interno dell'edificio c'erano un 29enne e la sua fidanzata.

Non appena ha visto i malintenzionati, il giovane ha preso la pistola detenuta regolarmente in casa per uso sportivo, e ha sparato ad uno dei ladri, un ragazzino albanese di 16 anni, ferendo quest'ultimo. Adesso la vittima della rapina è indagata per eccesso di legittima difesa, e teme ritorsioni da parte di qualcuno. L'arma è stata posta sotto sequestro, e tolta al legittimo proprietario.