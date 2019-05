Francesco Chiricozzi, 19 anni, consigliere comunale a Vallerrano, è uno dei due ragazzi arrestati nelle scorse ore dalla Polizia, in quanto è accusato, insieme a Roberto Licci, un 21enne, di aver abusato di una donna di 36 anni all'interno di un locale privato di Viterbo, capoluogo di provincia laziale. Secondo quanto riporta la stampa nazionale, l'episodio avvenne il 12 aprile scorso, ma solo recentemente, dopo delle indagini piuttosto serrata, gli inquirenti hanno accertato le responsabilità di Chiricozzi e Licci, entrambi esponenti del partito Casapound, che non appena ha appreso la terribile notizia ha espulso i due dal movimento politico, che come è noto ha posizioni di estrema destra.

Sulla vicenda in queste ore è intervenuta la famiglia di Francesco, in particolare proprio il padre. I genitori sono sconvolti, ma in un'intervista rilascia al Corriere della Sera, l'uomo ha difeso suoi figlio: "Lo scriva pure" - ha detto l'uomo - "Francesco è caduto in una trappola" - così il padre di Chiricozzi ha detto ai colleghi del Corsera. La notizia è stata ripresa anche dal giornale on-line Giornalettismo.

In famiglia clima molto teso

I famigliari sia di Chirizzi, che di Ricci, sono ovviamente molto turbati da quanto successo.

La vicenda ha sconvolto tutto il Paese, e suscitato l'indignazione generale. I due sono accusati di aver fatto ubriacare la ragazza, per poi portarla in un locale privato. Le chiavi di tale locale le avrebbero avute gli stessi aguzzini. La giovane 36enne, a quanto sembra, sarebbe stata anche lei una simpatizzante di estrema destra, ma ovviamente non avrebbe mai pensato in una situazione simile. La sera del 12 aprile scorso venne anche presa botte dai due, in quanto non appena questi ultimi tentarono l'approccio con il suo corpo, la stessa respinse con fermezza i giovani.

A questo punto non ci hanno visto più, e avrebbero costretto con la forza la 36enne ad avere un rapporto intimo con entrambi. A turno, i militanti del partito avrebbero abusato della vittima. La stessa, dopo diverse ore, fu lasciata sotto casa in stato di choc.

Scene riprese con il cellulare

Gli inquirenti stanno ancora indagando a fondo su questo assurdo episodio, e al vaglio dell'autorità giudiziaria ci sarebbe proprio un video girato dai due ragazzi. La Polizia parla di una violenza assurda ed inaudita.

Sicuramente nei prossimi giorni, ma anche nelle prossime ore, potrebbero emergere ulteriori dettagli su quanto successo a Viterbo. Il fatto di cronaca ha scatenato anche le reazioni della politica, con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha condannato in toto il gesto degli affiliati a CasaPound, e per gli autori del misfatto ha invocato la castrazione chimica. Dura la replica dell'altro vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio: "Andate a vedere le bacheche di questi signori, blateravano di difesa della donna, blateravano di combattere con la castrazione chimica gli stupratori e poi CasaPound ha esponenti e consiglieri che praticano violenze di gruppo ai danni di una donna".