Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di una giovane donna di 33 anni ed il ferimento del suo fidanzato. Entrambi stavano viaggiando a bordo di una moto, quando per cause ancora da accertare, si sono andati a schiantare frontalmente contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia.

Pubblicità

Pubblicità

Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare, mentre lui è stato trasportato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni di salute sarebbero purtroppo molto gravi. Sulla vicenda stanno indagando gli inquirenti che si sono recati sul posto.

Calabria, 33enne muore in un gravissimo incidente stradale: ferito il fidanzato

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 maggio, un terribile Incidente stradale si è verificato nel cosentino, precisamente sulla strada statale 18, tra i comuni di Belmonte Calabro e di Amantea.

Calabria, grave incidente stradale: un morto e un ferito

Nell'incidente sono rimasti coinvolti una moto Ducati e un'autovettura Golf Volkswagen. A bordo della moto stava viaggiando due fidanzati che, purtroppo, per cause in corso di accertamento, si sono andati a scontrare in modo molto violento contro l'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Ad avere la peggio è stata Marilena Briglio di 33 anni che era seduta in sella alla Ducati, dietro al fidanzato, Francesco Di Maggio di 34 anni, residente nel comune di Amantea.

Pubblicità

La 33enne, a causa del violento impatto, è rimasta ferita mortalmente. Il fidanzato invece è stato prontamente soccorso dal personale medico del 118 e, dopo essere stato stabilizzato sul luogo, è stato trasportato presso l'ospedale di Paola. Tuttavia i medici, notando le gravi condizioni di salute in cui versava, hanno deciso di trasferirlo all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato ricoverato e al momento si trova in uno stato di coma farmacologico.

La sua prognosi risulta essere riservata.

Sul posto dell'incidente si sono recate le forze dell'ordine della compagnia di Paola che hanno iniziato ad esaminare i rilievi del caso per poter ricostruire la dinamica, in quanto al momento non è stata ancora del tutto chiarita. Sul luogo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la carreggiata e rimosso i mezzi rimasti incidentato, e il medico legale per i rilievi sul corpo della 33enne.

Pubblicità

Questa drammatica notizia ha lasciato sgomenti gli abitanti della cittadina di Amantea, in quanto Marilena era molto attiva nell'ambito del volontariato e quindi ben conosciuta.