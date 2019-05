Accoltellata per aver rifiutato le avances di un suo coetaneo. La tragedia si è sfiorata nella provincia di Napoli, precisamente nel Rione Sanità, e la vittima è una ragazzina di appena quattordici anni di cui non sono state rese note le generalità per questioni di privacy. L'aggressore, anch'egli un suo coetaneo, ha deciso di avanzare degli apprezzamenti piuttosto spinti nei confronti della ragazza, ma di fronte a ciò la giovane ha deciso di scappare via.

A quel punto, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'aggressore, già conosciuto dalle forze dell'ordine per segnalazioni relative a comportamenti aggressivi, nel momento del rifiuto ha deciso di vendicarsi mandando la quattordicenne in ospedale utilizzando un banale temperino che aveva nella tasca.

Napoli: accoltellata con la lama di un temperino per aver rifiutato il suo corteggiatore

I genitori del ragazzo, considerata gente assolutamente perbene nella città di Napoli, si sono mostrati immediatamente disperati per quanto accaduto, anche perché si sono ritrovati di fronte le forze dell'ordine per più volte a causa del loro figlio.

Il giovane adesso è stato denunciato alla Procura di Napoli ed è stato accusato di lesioni. Adesso sarà la magistratura a dover prendere una decisione su quanto accaduto. Stando a quanto ricostruito, i fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 aprile, attorno alla mezzanotte, quando la quattordicenne è arrivata al pronto soccorso accompagnata da una sua amica, evidentemente in stato di choc mentre perdeva del sangue. Negli istanti immediatamente successivi al racconto delle due adolescenti, quindi, è stata avviata un'indagine.

Tutto si sarebbe consumato in piazza Sanità, dove i giovani si riuniscono solitamente, quando improvvisamente su uno scooter arriva il ragazzo che comincia subito il corteggiamento nei confronti della coetanea. Nonostante l'invito ad andare via, lui continua con insistenza.

La palla passa ai magistrati

Visto ciò, le due giovani decidono di lasciare il posto e andare via da lì. Il ragazzo però non demorde e anzi comincia ad inseguirle. Dopo diversi metri di cammino, riesce a tagliargli la strada e a fermarle.

A quel punto, senza pensarci su due volte, estrae l'oggetto contundente dalla tasca colpendo la vittima. Dopo aver compiuto questo assurdo gesto, ha deciso di scappare subito salendo di nuovo sulla sua moto. Fortunatamente qualcuno ha assistito alla scena avvisando le forze dell'ordine che si sono presentate immediatamente sul posto e che hanno accompagnato le ragazze in ospedale. Adesso, quindi, si attende soltanto la decisione da parte della Procura dei minori, chiamata a giudicare i comportamenti devianti del ragazzo, peraltro reiterati già da diverso tempo.