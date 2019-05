Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nelle scorse ore in Svezia, precisamente ad Helsingborg, dove una donna di religione ebraica, le cui generalità non sono state diffuse, è stata accoltellata brutalmente mentre si trovava in strada. L'autore del folle gesto ha fatto perdere le sue tracce, e attualmente è ricercato dalla Polizia svedese.

Pubblicità

Pubblicità

Sembrava una giornata assolutamente tranquilla oggi nella città svedese, quanto all'improvviso la quiete è stata interrotta da questo assurdo episodio. Chi indaga parla di tentato omicidio, e per il momento sembra quindi escluso un movente di natura antisemita.

Controlli dappertutto

Nei momenti successivi al gravissimo episodio, sono stati dispiegati tutti i mezzi a disposizione da parte delle Forze dell'Ordine, in modo da effettuare controlli puntuali in tutta la città.

Svezia, donna ebrea accoltellata in strada ad Helsingborg: è grave, caccia all'aggressore

Tutte le sinagoghe e i centri ebraici sono stati posti sotto controllo. Ovviamente non si sa dove si trovi l'aggressore, né quale sia la sua nazionalità o credo religioso. Per questo anche gli inquirenti vogliono andarci cauti sulle ipotesi che hanno portato l'autore dell'aggressione a compiere il misfatto. La donna, nonostante la gravissima aggressione, è sopravvissuta e attualmente si trova ricoverata in ospedale, in condizioni comunque gravi. I medici faranno di tutto per potergli salvare la vita, e se sarà necessario verrà sottoposta anche a qualche intervento chirurgico, che potrebbe essere utile magari per ricucire parzialmente le ferite che ha riportato durante l'accoltellamento. La donna pare sia molto attiva nella comunità ebraica locale.

Pubblicità

Indagini in corso

Le indagini su questo delicato caso sono appena cominciate. In primis gli inquirenti vogliono capire se nella zona ci siano telecamere di videosorveglianza, le quali potrebbero aver ripreso il momento dell'aggressione, e magari anche il volto dell'aggressore. Inoltre si stanno cercando eventuali testimoni che potrebbero aver assistito a quei terribili momenti, i quali potrebbero dare informazioni utili alla Polizia, determinata come non mai a rintracciare il soggetto in questione.

Purtroppo non è il primo caso del genere, e non sarà neanche l'ultimo. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo episodio di Cronaca Nera, che ha scosso tutta la Svezia. Al momento non si hanno altre informazioni, le quali sono ancora molto frammentarie. La tensione in città adesso è alta. Non è escluso che a breve l'autore del tentato omicidio venga rintracciato e fermato.

Pubblicità

Tutti i media nazionali e internazionali hanno riportato quanto successo ad Helsingborg, e la notizia ha destato sconcerto dappertutto.