Il parto era stato fissato per il 4 giugno e, in attesa di diventare mamma, Elena, la protagonista di questa vicenda contava con trepidazione i giorni che la separavano dal lieto evento. Invece, ieri la 19enne incinta è stata soccorsa, portata in ospedale e costretta a un parto d'urgenza perché un'auto pirata l'ha investita mentre attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali a Orbassano, comune in provincia di Torino.

Portata al Cto del capoluogo piementose, la donna è stata fatta partorire, ma la neonata è in gravi condizioni. E' caccia all'auto pirata.

Parto d'urgenza, 'un miracolo'

Elena era andata a fare la spesa, era appena uscita da un supermercato della zona e si accingeva a rientrare nella sua abitazione. Ieri verso le 12 e 30, lungo la strada provinciale 6 di Orbassano, un' arteria a quattro corsie, due per ciascuna direzione di marcia, a scorrimento veloce, la giovane donna alla 38esima settimana di gravidanza, mentre attraversava la strada, è stata investita da un'auto che dopo l'urto non si è fermata ma è scappata.

La donna è caduta a terra e ha riportato la frattura di una clavicola e ferite al volto: è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Quindi è stata trasportata con eliambulanza al Cto di Torino. Dagli immediati accertamenti, i medici hanno riscontrato una grave sofferenza fetale causata dal trauma dell'investimento e hanno preso la decisione di praticare un cesareo d'urgenza. Non era possibile trasferire la donna all'ospedale Sant'Anna e così al Cto è stata allestita una sala operatoria per il parto, con tanto di equipe di ginecologi e ostetriche giunta dall'altro ospedale.

Malgrado le complicazioni durante l'intervento, il parto, ritenuto un miracolo dagli stessi sanitari, è perfettamente riuscito: la neonata è venuta alla luce verso le 16, d è stata chiamata Sofia. Alla nascita pesava tre chili e 300 grammi, ma a causa del trauma, è in gravi condizioni. Mentre la mamma è fuori pericolo, i medici temono per la piccola che, ricoverata in terapia intensiva neonatale, resta in prognosi riservata.

Indagini in corso

L'auto che ha investito la neomamma sarebbe una Fiat Stilo secondo il racconto di alcuni testimoni.

Gli agenti della polizia municipale giunti sul posto hanno fatto i rilievi per ricostruire nei dettagli l'accaduto e rintracciare qualche frammento del veicolo per avere conferme sul modello. Sono stati sentiti diversi testimoni, a cominciare da chi ha dato i primi soccorsi alla donna e sono state acquisite le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del supermercato e della zona per avere elementi per individuare l'auto pirata, magaripoter risalire alla targa.

In queste ore, gli agenti della polizia stanno dando la caccia al pirata della strada.

Sconvolto e fuori di sé il padre 20enne della neonata, Marius, ieri non si dava pace e si chiedeva come fosse possibile che uno investa una persona, per non parlare di una donna, oltretutto incinta, e neanche si fermi, e ha auspicato che le forze dell'ordine riescano a individuare chi ha quasi ucciso la compagna e la figlia. Ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che sua figlia è nata, ma saranno decisive ple prossime ore per avere la certezza che la neonata sia fuori pericolo.