Sempre nello stesso sinistro altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario del 118 che le hanno trasportate urgentemente in ospedale per tutte le cure del caso. Sul luogo si sono recate anche le forze dell'ordine per i rilievi di rito e il personale dell'Anas per mettere in sicurezza la carreggiata e per poter rimuovere i mezzi coinvolti.

Tragico schianto, muore una donna di 58 anni. (foto di repertorio)

Un drammatico incidente stradale mortale si è verificato in Calabria nella giornata di oggi, domenica 12 maggio, nei pressi della città di Lamezia Terme. Purtroppo, una donna di 58 anni che si chiamava Anello Maria, residente nel vibonese, ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Pare che nel sinistro siano rimaste coinvolte in totale due autovetture: una Fiat Punto e una Volkswagen.

Le notizie che ci giungono sono ancora molto frammentarie, ma sembra che alla guida dell'autovettura, dove stava viaggiando la 58enne, vi fosse la figlia. Le due stavano imboccando l'Autostrada A2 del Mediterraneo, quando per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero andate a scontrare, in una curva, contro un'autovettura che stava uscendo dall'autostrada proveniente da nord. L'impatto è stato molto violento e purtroppo ad avere la peggio è stata proprio la 58enne, che sarebbe deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

Altre quattro persone sono invece rimaste ferite e per questo motivo è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Sul luogo è dovuto giungere anche un elisoccorso per poter velocizzare i soccorsi. I feriti, dopo essere stati stabilizzati sul luogo, sono stati trasportati velocemente in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Al momento, però, non si conoscono le loro reali condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente si sono recati anche gli agenti della polizia stradale, che hanno iniziato ad esaminare tutti i rilievi per poter ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto.

Inoltre sono iniziate tutte le operazioni di recupero dei mezzi rimasti coinvolti grazie all'intervento dell’Aci Global.

Le forze dell'ordine hanno chiuso gli svincoli per consentire tutte le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi incidentati. Nelle prossime ore si dovrebbero avere maggiori informazioni su quanto successo.