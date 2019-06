In provincia di Brindisi nelle ultime ore i carabinieri delle stazioni di Torchiarolo e Oria hanno eseguito ben tre denunce a carico di altrettanti individui per il reato di frode. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, una cittadina di Torchiarolo avrebbe acquistato su internet un telefono cellulare a marca Iphone da un 20enne residente a Ladispoli, località turistica non lontana da Roma. Il soggetto avrebbe promesso l'invio dell'apparecchio elettronico in breve tempo all'indirizzo della donna pugliese, che però non è mai arrivato a destinazione.

Pubblicità

Pubblicità

L'uomo ha incassato il denaro e poi è sparito. La vittima della truffa, che è una ragazza di 25 anni, quando ha capito di essere capitata in un raggiro ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, che non ci hanno messo molto a rintracciare il truffatore.

A Oria un'assicurazione falsa

L'altro episodio si è verificato a Oria, sempre nel brindisino. Questa volta la vittima è un cittadino che aveva deciso di acquistare una polizza assicurativa online.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

In Rete ha quindi trovato due sedicenti broker, i quali lo hanno convinto a stipulare il contratto. I due, un 50enne di Sant'Antimo e un 25enne di Villa Literno, hanno detto alla vittima che la loro offerta fosse molto vantaggiosa da un punto di vista economico. L'uomo oritano ha quindi deciso di sottoscrivere con i falsi broker la polizza, ma poi ha avuto un ripensamento. I truffatori si sono spacciati come collaboratori di una importante azienda che ha la sua sede centrale a Milano, e visto che il cliente doveva partire per due mesi all'estero per motivi di lavoro, ha pensato bene di chiamare l'assicurazione in modo da bloccare la polizza per una sessantina di giorni.

Pubblicità

A quel punto la sorpresa: gli operatori dell'azienda hanno riferito all'uomo che purtroppo la sua auto non era per niente assicurata, e che molto probabilmente era caduto in una truffa. A questo punto l'uomo si è recato dai carabinieri della locale stazione per denunciare l'accaduto: i truffatori sono stati anche in quest'ultimo caso denunciati.

Prestare attenzione alle truffe

Purtroppo le truffe online sono all'ordine del giorno, e bisogna prestare molta attenzione quando si fanno degli acquisti in Rete.

Gente senza scrupoli è infatti pronta a derubare gli ignari clienti che spesso si fidano di terze persone, il cui scopo è soltanto quello di mettere in atto dei veri e propri reati. Soprattutto quando si viene avvicinati da sedicenti broker è bene verificare attentamente le sue generalità e verificarne l'iscrizione nell'apposito albo. Solo dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, ma sempre con la massima prudenza, è possibile acquistare il prodotto.