Un operaio è deceduto poche ore fa in Calabria, mentre stava svolgendo alcune operazioni di alaggio di un’imbarcazione da diporto. La dinamica di quanto accaduto non è stata ancora ben chiarita, ma sembrerebbe che l'uomo sia stato colpito da un cavo di una gru che lo avrebbe ucciso sul colpo. I tentativi di riuscire a rianimarlo, da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto, sono stati tutti inutili. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica.

Pubblicità

Pubblicità

Sempre in Calabria nei giorni precedenti, un uomo è precipitato dal balcone della propria abitazione decedendo sul colpo. Per lui, nonostante il tempestivo intervento del personale medico, non c'è stato nulla da fare.

Calabria: colpito da un cavo in un cantiere nautico, operaio muore sul colpo

Aveva 40 anni l'operaio che poche ore fa è deceduto nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dopo essere stato colpito da un cavo. Dalle prime sommarie ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine giunte sul luogo, sembrerebbe che l'operaio stesse effettuando alcune manovre di alaggio di un’imbarcazione da diporto attraverso una gru della “ZenMarine", un'azienda specializzata nel costruire e riparare imbarcazioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Calabria

Per cause in corso di accertamento, il cavo della gru si è spezzato, andando a colpire l'operaio. L'impatto è stato violentissimo e purtroppo per il 40enne non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i sanitari del 118, i quali hanno tentato di fare il possibile per riuscire a salvare l'uomo, purtroppo però, il suo cuore aveva già smesso di battere da diversi minuti e tutti i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Pubblicità

Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia di frontiera e il personale della Capitaneria di porto che hanno iniziato ad esaminare tutti i rilievi utili del caso per poter cercare di ricostruire al meglio la dinamica di quanto è successo e provare a stabilire eventualmente se ci siano responsabilità da parte di terzi.

Calabria, muore dopo essere precipitato dal balcone

Sempre nella regione calabrese, nella giornata di mercoledì 19 giugno, un altro uomo di 40 anni è deceduto dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione situata nel comune di Catanzaro.

La vicenda si è consumata precisamente in Viale Dei Normanni e le informazioni che ci giungono sono ancora molte frammentarie. Secondo una prima ricostruzione, il 40enne si sarebbe gettato nel vuoto compiendo un volo di diversi metri, prima di schiantarsi in un terrazzo. L'impatto è stato purtroppo fatale e per lui, nonostante il tempestivo soccorso non ci sarebbe stato nulla da fare.