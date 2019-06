Un bruttissima tragedia si è verificata questo pomeriggio in provincia di Cagliari, precisamente a Teulada, in Sardegna, dove una donna di 85 anni è deceduta dopo essere caduta in acqua con la sua carrozzina. Al momento non si conoscono le esatte cause che hanno determinato questo bruttissimo incidente, all'origine potrebbe esserci stata una distrazione della persona che la stava accompagnando, che secondo alcune fonti sarebbe sua figlia. L'anziana era uscita per fare un giro, e regolarmente accanto a lei c'era la persona che se ne prendeva cura, le cui generalità ovviamente non sono state rese note.

Tutto è accaduto nel giro di pochi, concitati istanti. Ad un certo punto la donna che l'aveva accompagnata non ha visto più la carrozzina, e subito dopo si sarebbe resa conto che era caduta in mare.

I passanti si sono gettati in acqua

Non appena le persone che si trovavano sul luogo del fatto di cronaca hanno visto quanto era successo, sono immediatamente intervenute. Alcuni di loro non hanno esitato a tuffarsi in mare per poter cercare di salvare la vita alla povera donna.

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online, Leggo, la stessa era paraplegica ed era ospitata presso una struttura del posto. Nessuno oggi pensava che quella che doveva essere una domenica come tante altre, fatta anche di relax e spensieratezza, si sarebbe potuta trasformare in un dramma così assurdo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con un'ambulanza del 118 e con un elicottero, ma purtroppo per la vittima, che è stata anche rianimata per oltre mezz'ora, non c'era più niente da fare.

L'85enne è deceduta sotto gli increduli occhi di turisti e abitanti della cittadina al sud dell'isola. I carabinieri della locale stazione hanno poi proceduto ai rilievi del caso. Sotto choc ovviamente la persona che accompagnava l'anziana.

Indagini in corso

Adesso gli inquirenti hanno già avviato le indagini per capire quanto sia successo oggi a Teulada. Bisognerà chiarire infatti il ruolo che avrebbe avuto l'accompagnatrice e soprattutto, se di distrazione si è trattato, accertarne le cause.

Certo, nessuno si aspettava che la carrozzina avrebbe cominciato a camminare da sola proprio in direzione dell'acqua. Trattandosi di un porticciolo, nonostante quest'ultimo non ospiti dei natanti che sono dei giganti del mare, la profondità resta considerevole, e purtroppo chi non sa nuotare, si sa, in acqua può rischiare benissimo di perdere la vita. Adesso il corpo esanime della donna si trova in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà eseguire i relativi accertamenti medici sul corpo della vittima.