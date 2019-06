Doveva essere una giornata di festa prima delle vacanze estive e per festeggiare tutti insieme l'ultimo scudetto della 'Vecchia Signora', ma ben presto quella partitella tra tutti i rami della famiglia Agnelli all'Allianz Stadium di Torino, ormai diventata una tradizione, si è ben presto trasformata in una grande tragedia. L'imprenditore Clemente Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia, nipote di Clara Nasi, cugina dell'Avvocato Gianni Agnelli, è morto mentre stava giocando a calcio sul terreno di gioco dove disputa le partite casalinghe la sua Juventus. A nulla sono valsi i soccorsi sul campo e la corsa disperata verso l'ospedale più vicino.

Torino, tragedia per gli Agnelli: muore un membro della famiglia

Stava giocando tranquillamente a calcio, in quella che da anni è diventato il gioiellino di casa Juventus l'Allianz Stadium di Torino, lo stadio costruito dalla società bianconera. L'uomo, che stava giocando una partita con i parenti della famiglia Agnelli, si è accasciato a terra colpito da un malore che l'ha stroncato in pochi minuti. Clemente Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia, imprenditore 51enne, è morto quasi all'istante: sono stati vani - hanno raccontato i testimoni - i tentativi di rianimarlo sul campo e, successivamente, in ospedale.

L'ambulanza è arrivata all'Allianz Stadium a sirene spiegate dopo che erano intervenuti i sanitari comunque presenti a bordo campo. L'uomo è stato portato all'ospedale Maria Vittoria della città di Torino. Il decesso, hanno comunicato dall'ospedale, è avvenuto all'ora di pranzo, poco dopo le ore 13. Al nosocomio i medici hanno fatto il possibile, tentando anche un ulteriore disperato tentativo di rianimazione, ma Clemente Ferrero de Cubernatis non ce l'ha fatta ed è spirato.

La famiglia dell'uomo ha donato gli organi

Ancora ignote le cause del malore fatale, ma probabilmente è stato un arresto cardiaco a causare il decesso dell'uomo. "Clemente Ferrero de Gubernatis - si legge in una nota della famiglia - era un donatore di organi ed è stato dato pertanto l’assenso all’immediato espianto dei polmoni, cute e cornee".

Ma chi era Clemente Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia? Imprenditore di 51 anni, l'uomo era un discendente di un'antica famiglia nobiliare del Piemonte: era infatti uno dei figli del marchese Edoardo Ferrero di Ventimiglia.

L'imprenditore era anche nipote di Clara Nasi, cugina dell'Avvocato Gianni Agnelli. Ferrero de Gubernatis lascia la moglie Giovanna e tre figli: Edoardo, Viola e Giovanni. Ancora ignota la data del funerale dell'uomo: nelle prossime ore sarà la famiglia a comunicare il giorno e l'orario delle esequie.