Il mese scorso sull'Isola di Kyushu, in Giappone, c'è stato un gigantesco blackout che ha bloccato la linea ferroviaria provocando enormi disagi ai viaggiatori. Furono ben trenta i treni che si bloccarono e che costrinsero 12mila passeggeri a rimanere in stazione. Ora è stata diffusa la notizia che a provocare il colossale guasto sarebbe stata una lumaca, infilatasi incautamente in un quadro elettrico e colpevole di aver scatenato il corto circuito.

Il caso ricorda eventi simili, quando animali di piccole dimensioni hanno provocato guasti colossali, come la donnola che rimase folgorata nel Cern di Ginevra o, appunto, un'altra lumaca che mandò in tilt un semaforo di Darlington.

La lumaca che fermò i treni

Tutto è iniziato circa un mese fa. L'isola di Kyushu in Giappone si ritrovò allora colpita da un guasto colossale alla linea ferroviaria. Ben 30 treni furono costretti a rimanere fermi, coinvolgendo nel problema 12mila passeggeri che rimasero bloccati a terra.

Per un Paese come il Giappone, in cui la puntualità e la perfezione (soprattutto della linea ferroviaria) sono concetti fondamentali, fu qualcosa di clamoroso.

Ora i funzionari del servizio giapponese dei trasporti, racconta la BBC, hanno finalmente trovato la causa del problema. Si tratta, incredibile a dirsi, di una semplice lumaca. Questa si era intrufolata in un impianto di alimentazione in prossimità dei binari, e lì è rimasta folgorata. I problemi però non si sono limitati alla sua triste sorte.

A causa sua, subito dopo si è scatenato infatti anche un enorme corto circuito che ha fatto saltare buona parte della linea. La lumaca sarebbe stata ritrovata (in pessime condizioni) in un sezionatore di carico della città di Kitakyushu, in uno snodo che collega i quartieri Moji e Kokurakita.

Un caso che ricorda altri incidenti provocati da animali 'curiosi'

Non è la prima volta nel mondo che un animale così piccolo scatena danni di scala tanto vasta.

Basti pensare che nel 2016 una piccola donnola si intrufolò nel famoso Cern, la celebre struttura di ricerca scientifica sulle particelle che si trova tra Francia e Svizzera. L'animale trovò modo di entrare nell'acceleratore di particelle, lungo ben 27 chilometri, e "scelse" di fulminarsi in un trasformatore dell'alta tensione.

Un caso ancor più simile a quello giapponese è invece quello verificatosi nel 2011 in Gran Bretagna, quando un'altra lumaca si infilò nella scatola di gestione di un semaforo.

Per farla breve, il semaforo impazzì, mandando in confusione il traffico della zona di Darlington. Nessuno di questi animali però arrivò al livello dell'odierna lumaca giapponese, capace di bloccare un'intera linea ferroviaria.