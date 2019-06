Quella che arriva da Nola, nel napoletano, è una vicenda che se fosse confermata sarebbe di una gravità inaudita. Nelle ultime ore infatti, soprattutto sui social, sta spopolando un video che è stato girato dalla mamma di un bambino all'interno del locale nosocomio. Nello stesso infatti si vede un bambino piccolo, di tre mesi, che sta piangendo. Fin qui nulla di strano, se non che sullo sfondo si vedono due infermiere che, forse facendo finta di non sentire il piccolo, si mettono lo smalto alle unghie, un comportamento ovviamente contrario in un posto del genere, come un ospedale.

Pubblicità

Pubblicità

Il bimbo insomma sarebbe stato ignorato. A questo punto anche l'Asl Napoli 3 vuole vederci chiaro, e la stessa azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna per chiarire l'accaduto.

Indignazione generale

Le immagini quindi hanno suscitato tantissima indignazione, e adesso si attende l'esito dell'inchiesta interna per sapere realmente come sono andati i fatti. Sicuramente la direzione sanitaria ascolterà le due infermiere, anche per sentire la loro versione dei fatti, poi, dopo tale procedura, si potranno stabilire le eventuali responsabilità.

Napoli, bimbo di tre mesi piange in ospedale, ma le infermiere erano intente a mettersi lo smalto alle unghie

Sul caso è intervenuto Ciro Carbone, presidente dell'Ordine degli infermieri, che ha chiesto di fare immediatamente chiarezza su quanto postato sui social. Carbone è dell'avviso che, sempre se tutto dovesse risultare veritiero, il comportamento avuto dalle infermiere lede la professione in questione, oltre che ad offendere tutti quegli infermieri che ogni giorno lavorano con impegno. Lo stesso poi è intervenuto su alcuni commenti al vetriolo che sono apparsi sui social, respingendo tutte le ingiurie che sono state fatte alla professione, almeno così riporta la testata giornalistica locale online, Napoli Today. Questi improperi il presidente gli rispedisce tranquillamente al mittente, che invita anche a non generalizzare.

Pubblicità

Francesco Borrelli: 'Se il fatto fosse confermato chiediamo sanzioni disciplinari'

Il primo a chiedere all'Asl di aprire un'inchiesta interna è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, da sempre impegnato a denunciare episodi di negligenza all'interno della pubblica amministrazione del napoletano, ma anche dei comuni cittadini. Per il consigliere se tutta questa vicenda alla fine dovesse rivelarsi reale sarebbe di una gravità inaudita, e anche Borrelli ha condiviso il video che circola su Facebook.

I fatti, lo precisiamo per dovere di cronaca e completezza di informazione, si sarebbero svolti nel reparto di pediatria del nosocomio nolano. "Qualora le risultante dell’inchiesta interna evidenzino qualsiasi tipo di negligenza, chiederemo di irrogare sanzioni disciplinari esemplari” - conclude così il suo post il consigliere dei Verdi.