A Napoli, nella centralissima Piazza Vittoria, martedì mattina, si sono avute ore di grande tensione. Una donna, di circa 30 anni, che in passato aveva già dato segni di squilibrio psichico, si è completamente spogliata dei suoi abiti ed è salita su un grande albero. A questo punto- forse anche per attirare ancora di più l'attenzione- ha iniziato a strappare fiori e rami dall'albero ed a lanciarli sui turisti e i cittadini che in quel momento passeggiavano nella centralissima Piazza della città partenopea, che si trova esattamente a pochi passi dal lungomare e dalla Villa comunale.

La donna, non contenta, ha inoltre iniziato ad urlare delle frasi molto colorite ed a sputare sui passanti. Assistendo a queste terribili e surreali scene, i molti passanti che ne erano increduli, ne sono rimasti impietriti (per quasi più di un'ora). Per molto tempo hanno cercato di capire che cosa stesse realmente succedendo. Tutto questo, inoltre, ha creato un intralcio al traffico, che è stato successivamente riportato alla normalità grazie all'intervento della Polizia Municipale.

Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto la donna ad agire così

La donna ha agito così forse per “protestare”, ma ad ora non si conoscono le motivazioni che l’hanno spinta a compiere questo gesto.

Donna sale nuda su un albero a Napoli in Piazza Vittoria

Sul caso, su cui si stanno svolgendo tutte le indagini, indagano le forze dell'ordine. Ad oggi si sa solo che la donna di circa 30 anni è una extracomunitaria (senzatetto che abita proprio in quella zona) di origini africane che già in passato aveva mostrato dei segni di squilibrio.

Per convincere la donna a scendere dall’alberto ci sono volute diverse ore: è potuta scendere “sana e salva” solo grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, intervenuti con una gru.

La donna, una volta scesa, ha ricevuto le prime cure sul posto, ma successivamente è stata trasportata al vicino ospedale Loreto Mare.

Le foto e i video della donna hanno fatto il giro del web

Per fortuna questo episodio si è concluso nel migliore dei modi: nessuno, infatti, si è fatto male. La donna, si trovava solo in un evidente stato di alterazione. Ci sono stati solo dei problemi di traffico e di automobili, che però, sono stati risolti nel giro di poche ore perché sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche la Polizia Municipale ed i Carabinieri.

L’episodio che si è verificato ha destato grande clamore: tutti i passanti che hanno assistito a questa bizzarra scena non hanno potuto fare a meno di scattare delle fotografie e di postarle sui loro vari social network, come Instagram e Facebook. Le varie foto del gesto folle della donna hanno fatto un vero e proprio giro del web in pochissime ore, diventando così virali.